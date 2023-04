COMUNICADO: Dragonfly Therapeutics anuncia la publicación de datos preclínicos que respaldan a DF6002

(Información remitida por la empresa firmante)

-- Dragonfly Therapeutics anuncia la publicación de datos preclínicos que respaldan a DF6002, su citoquina IL-12 de vida media extendida, como un tratamiento prometedor para el cáncer

La publicación titulada "Una IL-12-Fc optimizada amplía su ventana terapéutica, logrando una fuerte actividad contra los tumores de ratón en dosis tolerables de fármacos" se publicó el 13 de abril en Cell Press's Med.

WALTHAM, Mass., 17 de abril de 2023/PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc., una empresa de biotecnología en etapa clínica que desarrolla nuevas inmunoterapias, anunció hoy la publicación del 13 de abril de datos preclínicos en Med de Cell Press que respaldan a DF6002 como una opción de tratamiento prometedora para pacientes con cáncer. DF6002 es la novedosa inmunoterapia con citoquinas de interleucina-12 (IL-12) de vida media extendida de Dragonfly, actualmente en Fase 1 de desarrollo clínico con aumento de dosis progresando con éxito en pacientes como monoterapia y en combinación con nivolumab, en EE. UU. y en Europa.

Históricamente, la terapia sistémica con citocinas IL-12 se asoció con toxicidades graves debido a su estrecho índice terapéutico. Los datos preclínicos de Dragonfly demuestran que DF6002 es bien tolerado cuando se administra sistémicamente y da como resultado potentes respuestas antitumorales en múltiples modelos preclínicos como monoterapia y en combinación con inhibidores de puntos de control. El novedoso DF6002 IL-12 de Dragonfly está diseñado para prolongar la vida media, lo que altera el perfil de respuesta farmacodinámica de la IL-12 y amplía su índice terapéutico. "Estamos entusiasmados con estos hallazgos, que brindan evidencia convincente que respalda nuestro ensayo clínico de fase I en curso, que evalúa la seguridad y tolerabilidad de DF6002 en pacientes con tumores sólidos avanzados", dijo Joseph Eid, MD, presidente de investigación y desarrollo de Dragonfly. "Dado el perfil alentador que hemos visto tanto en modelos preclínicos como en la clínica hasta la fecha, estamos acelerando el desarrollo de DF6002 en una variedad de indicaciones y combinaciones".

Acerca de DF6002

DF6002, la citoquina IL-12 de vida media extendida de Dragonfly, es una inmunoterapia en investigación que se está evaluando sola y en combinación con nivolumab en participantes con tumores sólidos localmente avanzados o metastásicos (NCT04423029). DF6002 es una proteína de fusión Fc de inmunoglobulina IL-12 monovalente propuesta para lograr una fuerte eficacia antitumoral mediante el establecimiento de un microambiente tumoral inflamatorio necesario para respuestas antitumorales productivas. DF6002 tiene el potencial de estimular una inmunidad antitumoral efectiva en pacientes que no son elegibles o que no responden adecuadamente a las terapias actuales. DF6002 es el más avanzado en una cartera de citoquinas que Dragonfly está desarrollando para abordar la gran necesidad no cubierta en pacientes con cáncer avanzado.

Acerca de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics es una compañía biofarmacéutica de etapa clínica comprometida con el descubrimiento, desarrollo y comercialización de terapias que utilizan su novedosa tecnología de anticuerpos biespecíficos para aprovechar el sistema inmunitario del cuerpo y brindar tratamientos innovadores a los pacientes. Además de sus activos clínicos de propiedad total y múltiples activos en la clínica con socios, Dragonfly tiene una gran cartera de candidatos preclínicos de propiedad total desarrollados utilizando sus plataformas patentadas, así como colaboraciones productivas con Merck, AbbVie, Gilead y Bristol Myers Squibb en una amplia gama de áreas de enfermedad.

