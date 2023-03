La comunicación de proyectos de evangelización centra la reunión de delegados del Patronato de Torreciudad en Barbastro

La profesora titular del Departamento de Marketing y Empresas de Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Mónica Herrero Subías, ha abordado el asunto de la comunicación de proyectos de evangelización en la actualidad, durante su intervención este sábado en la 47 reunión de delegados del Patronato de Torreciudad, celebrada en Barbastro.

Unas 200 personas que promueven peregrinaciones y difunden el patrimonio altoaragonés han asistido a esta cita, en la que Herrero ha señalado: "Uno de los intangibles más valiosos es la reputación, es decir, la calidad percibida, que está muy relacionada con la experiencia, con aquello que el usuario, turista, peregrino, convierte en inolvidable y repetible".

En su ciudad natal, la docente oscense ha disertado sobre 'La dimensión comunicativa de los proyectos de evangelización hoy: escucha y contexto', según han indicado desde la organización del evento en una nota de prensa.

Asimismo, la doctora en Comunicación Pública, quien también fue decana de la Facultad de Comunicación navarra, se ha referido a la promoción del patrimonio y ha destacado que el Alto Aragón "tiene unos intangibles que merecen una difusión conjunta". Ha animado seguir impulsando las ventajas de las comarcas de la provincia de Huesca, "aprovechando las sinergias entre los focos de atracción de visitantes".

En este sentido, ha ejemplificado las rutas conjuntas que pueden articularse en torno a las bodegas, Ruta Mariana, arte y deporte, en las comarcas del Somontano de Barbastro, Ribagorza, Sobrarbe y Cinca Medio.

PROPUESTAS DE DIFUSIÓN DE PATRIMONIO

Entre sus propuestas para la difusión del patrimonio, Mónica Herrero ha insistido en la necesidad de "escuchar a los públicos de interés y de diseñar una arquitectura de la escucha, para realizarla de modo profesional y eficiente".

Ha continuado: "Si escuchamos, podremos tomar mejores decisiones una vez identificados los públicos, que nos aportarán información útil para la toma de decisiones dentro de un contexto que debemos conocer. Y esto nos ayuda a prever posibles conflictos".

En relación a la escucha y el contexto en proyectos de evangelización, Mónica Herrero ha citado al Papa Francisco, quien ha calificado el verbo "escuchar" como "decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico".

Por otra parte, acerca del trabajo de promoción del patrimonio y de peregrinaciones, Herrero ha pedido "identificar los valores que pueden ser compartidos en ese marco general" y ha comentado que "el amor a la naturaleza y el patrimonio cultural son claros ejemplos de valores puente que conectan proyectos y realidad".

PROPUESTAS PARA LOS RESPONSABLES DE PROYECTOS

Las propuestas dirigidas a los responsables de proyectos en este ámbito son las siguientes: Profundizar en la identidad del proyecto y no dar por supuesto lo que se hace, teniendo en cuenta que identidad no es opuesto a dinamismo; evaluar la coherencia del comportamiento con la identidad, "porque el hacer puede decir algo diferente a lo que eres"; el comportamiento no es estático, sino que se enriquece en el ejercicio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También se recomienda escuchar el contexto social, las tendencias, los valores dominantes en la sociedad; así como a los públicos y las percepciones que tienen los demás sobre uno mismo; promover las relaciones que permitan aprender de los demás y prestar especial atención a los marcos de comprensión de quienes están más alejados; llevar a la mesa de decisiones lo que se escucha; renovar el lenguaje; mostrar la vulnerabilidad y rectificación; y escuchar al responsable de comunicación, una figura con la que se recomienda contar.