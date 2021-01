Comunes ven intereses partidistas en las fechas preferidas por PSC y JxCat

El exsecretario general de CCOO en Cataluña y número dos de los comunes en las elecciones catalanas, Joan Carles Gallego, ha señalado que ve intereses partidistas tanto en la fecha de marzo por la que opta el PSC para posponer las autonómicas como en la de mayo o junio por la que apostaría JxCat.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Gallego ha dicho que los comunes no quieren "entrar" en qué fecha debe ser a priori, pues son los expertos los que deben apuntar cuándo es indicado, si bien se ha mostrado a favor de que sean "cuanto antes mejor".

"Yo creo que hay un cierto interés por poner la fecha uno y otro (en relación a PSC y JxCat) en función de lo que prevén que les puede ir mejor a sus intereses electorales", ha explicado Gallego, quien ha dicho confiar en que se llegue a un consenso para la nueva fecha en la cumbre de partidos de este viernes.

Por otro lado, el número dos de los comunes ha querido destacar que si se ha llegado a esta situación es porque el Govern "no ha hecho todo lo posible" para evitarlo con planificación y gestión.

"Desde septiembre ya sabían que esto podía pasar, pero no han puesto todas las medidas necesarias para evitarlo", ha añadido Gallego, cuya formación pide más valentía y "no descarta ninguna medida", incluso el confinamiento, entre otras más "duras" que cree que el Govern no se "atreve" a tomar.