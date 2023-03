Comunes dicen que los de Vox "son jetas" y piden devuelvan dinero de viaje

El portavoz de En Comú Podem (ECP), David Cid, ha afirmado este martes que "los de Vox son unos jetas" y ha pedido que devuelvan el dinero del viaje a Madrid de su diputado Alberto Tarradas, pagado por el Parlament para asistir a una reunión de la comisión sobre espionaje político a la que no fue.

La Mesa del Parlament ha decidido reclamar a Alberto Tarradas que devuelva el dinero del viaje a Madrid pagado por la cámara y que debía servir para que asistiera a una reunión conjunta de diputados catalanes con los eurodiputados de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el espionaje político.

Según fuentes parlamentarias, Tarradas viajó a Madrid pero no asistió a la reunión con los eurodiputados, motivo por el que desde el grupo de En Comú Podem su portavoz, David Cid, ha lamentado esta forma de actuar.

"Lo de Vox es sencillo -ha afirmado Cid-, son unos jetas, y como que aquí no se admiten los chiringuitos, lo que tienen que hacer es devolver el dinero, porque no es admisible que vaya a Madrid a ver a sus compañeros y no asista a la reunión".