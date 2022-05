Comunes creen que Estado profundo está en guerra sucia contra la democracia

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, considera sobre las nuevas averiguaciones respecto al espionaje político, que "el Estado profundo se ha emancipado de la ley y está en guerra sucia contra la democracia", y ha alertado que "en los próximos días podrían conocerse más nombres de afectados".

Mena ha afirmado en una rueda de prensa que si se confirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron espiados con el software Pegasus esto evidencia que es un asunto "de extrema gravedad" y que "hay una conspiración contra la democracia".

En esta situación, ha recalcado, "solo hay dos opciones, o se está al lado de las demócratas o de los conspiradores" y ha advertido de que "quien justifique el espionaje político se sitúa al lado de los conspiradores".

El portavoz de los comunes ha pedido un frente "no solo de las fuerzas de la mayoría de la investidura, sino también de todos los partidos demócratas" para combatir el espionaje porque "quien lo pone en marcha lo hace contra los avances democráticos en nuestro país".

"Es mucha casualidad que el espionaje (a Sánchez) se produce cuando se estaba avanzando en la necesaria vía de diálogo (entre Cataluña y el Estado)", ha indicado antes de asegurar que "esto es incompatible con la democracia".

Según Mena, su partido no se ha movido ni un milímetro y sigue manteniendo la misma posición: "Independientemente de quiénes sean las personas espiadas, y que afecte a unos espacios políticos u otros, defendemos una investigación no solo judicial sino también política", puesto que "no se puede normalizar ni justificar comportamientos antidemocráticos".

Para los comunes, "las informaciones conocidas hoy son tan graves como las de días anteriores; es decir, que se espíe al presidente de la Generalitat es tan grave como que se espíe al presidente del Gobierno del Estado".

La conclusión de Mena es que "el Estado profundo se ha emancipado de la ley y está en guerra sucia contra la democracia", y ante esto "mirar hacia otro lado es poner una alfombra roja a los que quieren que regresemos a la España en blanco y negro".

También ha apuntado que "esto no va de independentistas o no independentistas, esto va de que algunos utilicen la guerra sucia contra el sistema democrático", ha añadido Mena, que ha vuelto a insistir en la necesidad de que se cree una comisión de investigación en el Congreso.

"No podríamos entender que una fuerza democrática no apoye una investigación política ante hechos tan graves como los que estamos conociendo estos días", ha dicho en alusión al PSOE.

Sobre la posibilidad de que el espionaje pueda extenderse a su formación política, ha explicado que se ha puesto "a disposición (de los expertos) nuestros teléfonos para analizarlos", y que a resultas de este hecho podrían conocerse pronto "nuevos nombres de personalidades políticas" afectadas.

La líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha posicionado de forma análoga a Mena a través de un tuit en el que apunta que "hay que ir hasta el final para que el espionaje no quede impune" y advierte de que "mirar hacia el otro lado es ponerse junto a quienes conspiran contra la democracia".