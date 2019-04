Comunes aseguran que ERC será "clave" pero no "decisiva" para formar Gobierno

ELECCIONES COMUNES

El líder de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este lunes que aunque ERC "ha ganado claramente las elecciones en Cataluña" no significa que "tengan que ser decisivos en el futuro" para formar un Gobierno liderado por el PSOE.,"ERC tiene un papel clave, pero no decisivo", ha sostenido Asens, quien ha afirmado que un ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez "no pasa necesariamente ni de forma ineludible por el apoyo o la abstención" de los republicanos,