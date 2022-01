Comunes afean a Aragonès critique reforma como líder ERC no como president

La portavoz de Catalunya En Comú, Aina Vidal, ha lamentado este lunes que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, critique la nueva reforma laboral que preconiza el Gobierno de PSOE-UP, y que lo haga más "como portavoz de ERC que como presidente de todos los catalanes".

En una rueda de prensa telemática, la portavoz de Catalunya en Comú ha reprochado a Pere Aragonès sus críticas al contenido de la nueva reforma laboral, que ya ha sido aprobada por el Gobierno pero que aún está pendiente de obtener los suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados.

Según Aina Vidal, al criticar la reforma Aragonès "actúa más como portavoz de ERC que como presidente de la Generalitat de todos los catalanes", y ha considerado que la nueva normativa laboral podría reducir la precariedad laboral "en un país con un 85 % de contratos temporales".

Después de recordar también que la reforma laboral, no solo cuenta con el apoyo de la CEOE sino también de los sindicatos CCOO y UGT, la portavoz de los comunes ha señalado que no se puede acusar a la vicepresidenta Yolanda Díaz de "no estar dispuesta a negociar y a mejorar" el texto.

"Queremos pedir a todas las formaciones, y especialmente a ERC, la misma responsabilidad que nosotros hemos demostrado tener en tantas negociaciones", ha añadido antes de instar a Pere Aragonès a expresar su opinión y criterios sobre "los elementos que contiene la reforma" en lugar de limitarse a criticar lo que no aparece en ella.