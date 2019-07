En Comú Podem reta a Iglesias durante su negociación con Sánchez: "No renunciamos al referéndum"

El portavoz de ECP en el Congreso, Jaume Asens, ha dicho este domingo que un pacto con el PSOE que hiciera vicepresidenta a la portavoz parlamentaria de UP, Irene Montero, "es una posibilidad que no debe descartarse", aunque ha afirmado que están negociando más programa y puestos que nombres concretos, al ser preguntado por ese escenario.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, también ha dicho que sería más fácil que los partidos independentistas invistieran al candidato a la presidencia por el PSOE, Pedro Sánchez, si se cerrara un acuerdo para que UP entre en un gobierno.

"AL REFERÉNDUM NO RENUNCIAMOS"

Preguntado por si entrar al gobierno supone renunciar a un referéndum sobre la independencia de Catalunya, ha dicho que no y que no quieren negociar con líneas rojas: "Al referéndum evidentemente no renunciamos porque creemos que es la fórmula para salir del callejón sin salida en el que estamos".

Ha señalado que están abiertos a escuchar las propuestas del PSOE sobre el conflicto catalán, y ha pedido normalizar las relaciones con los partidos independentistas y "dejar de tratarlos como criminales".

También ha comentado que un pacto con UP es la forma de garantizar que el PSOE no vire a la derecha, cosa que ha dicho que hace siempre que puede: "Si no se le ata corto, acaba pactando con el PP y con Cs, ya lo hemos visto".

Asens no ha querido ofrecer detalles sobre el estado de las negociaciones y ha explicado que quiere mantener la discreción tras semanas de declaraciones públicas que considera que no han favorecido un acuerdo: "Hemos asistido a un espectáculo bastante triste".