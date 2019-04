En Comú Podem propone a la hija de Ernest Lluch como mediadora entre España y Cataluña

El candidato de En Comú Podem (ECP) por Barcelona a las generales, Jaume Asens, ha propuesto este lunes la creación de una mesa de diálogo entre los partidos catalanes para consensuar una ley de claridad para un referéndum acordado sobre el futuro de Cataluña, blindar la inmersión lingüística y una hacienda propia fuera del régimen común como "solución al actual bloqueo que sufre Catalunya".

Ha apostado por que sea Rosa Lluch -hija del exministro socialista Ernest Lluch y que cierra la lista de los comuns al Congreso por Barcelona-- quien lidere como mediadora esta mesa, a la que ha presentado como "referente del diálogo", y ha dicho que las tres medidas que recoge no necesitan una reforma constitucional sino solo una mayoría en el Congreso.

Asens ha remarcado que la ley de claridad debe especificar cuestiones como cuál sería la pregunta y las opciones de respuesta y el umbral de aprobación y participación de un referéndum acordado para que tenga reconocimiento internacional, en la línea de Quebec.

Preguntado por la forma del referéndum, ha dicho que "no se puede descartar ninguna de las opciones", ya sea binario o con más posibilidades, porque ello también dependerá de si el Estado presenta alguna propuesta alternativa al 'status quo', y ha dicho que no se opondrían a referéndums en el resto del Estado, pero que sería Catalunya quien definiría su estatus, ha explicado en una rueda de prensa en la Can.

Ha admitido que la propuesta de un referéndum acordado no es fácil, pero que es un debate que tarde o temprano se tiene que abordar, así como la plurinacionalidad del Estado, y ha recordado que Catalunya es la única autonomía con un estatuto "impuesto por el Tribunal Constitucional", lo que ha considerado una anomalía y que evidencia la necesidad de que los catalanes se vuelvan a pronunciar sobre su status.

EL "TESORO" DE LA INMERSIÓN

Otros de los puntos que ha considerado necesario que aborde la mesa de diálogo es el blindaje de la inmersión lingüística, que ha definido como "uno de los grandes tesoros" de Catalunya, a través de una ley de plurinacionalidad, que también reconozca a Catalunya como nación.

Como tercera pata de esta mesa de diálogo, los comuns apuestan por la creación de una hacienda catalana propia --ha recordado que los socialistas ya la propusieron--, solidaria con otros territorios, que respete el principio de ordinalidad, con capacidad de decisión con los tributos recaudados en Catalunya y que quedaría fuera del régimen común, ante la ineficacia del actual sistema de financiación autonómico y el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut.

Ha asegurado que el diálogo no se puede convertir en una "consigna vacía, que todo el mundo se pone en la boca y no se concreta en nada", y ha interpelado a PSC, ERC y JxCat a que concreten a qué se refieren cuando todos ellos han hablado en esta campaña electoral de apostar por el diálogo.