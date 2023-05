En Comú Podem se pone "al lado" de Yolanda Díaz para que sea presidenta del Gobierno

El portavoz de En Comú Podem, David Cid, ha expresado el apoyo de los comunes catalanes a la vicepresidenta Yolanda Díaz para que, tras las elecciones generales del 23 de julio, pueda ser "la primera presidenta del Gobierno de España.

En una rueda de prensa de valoración de los resultados de las elecciones municipales, David Cid ha admitido: "No son los que esperábamos, ha faltado poco, pero no hemos podido ganar en Barcelona y no hemos crecido en Cataluña".

Ha agradecido "la confianza" de los votantes y ha subrayado que los resultados demuestran que son "un espacio consolidado en Cataluña como cuarta fuerza", lo que les permite "marcar la política catalana en los próximos años".

Según David Cid, su formación irá a los nuevos ayuntamientos "con la voluntad clara de construir mayorías progresistas allá donde se pueda", y de cara a las elecciones generales del 23 de julio, ha subrayado: "Nos ponemos a disposición de Yolanda Díaz para que sea la primera presidente del Gobierno de España".

Sobre las diferencias internas en su espacio, entre las distintas formaciones que lo componen, Cid se ha mostrado convencido de que, al igual que ha ocurrido en Cataluña, se pondrán "todos de acuerdo" en torno a la candidatura de Yolanda Díaz. EFE

cs/fl/jdm