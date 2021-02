En Comú Podem pide que el rey aproveche el 23F para condenar el franquismo

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha asegurado este miércoles que la celebración del 40 aniversario del 23F debe servir para que Felipe VI "aproveche para manifestar un compromiso inequívoco con la democracia y la condena del franquismo".

"Queremos que el jefe del Estado aproveche ese acto para lanzar un mensaje claro de condena del franquismo, que ya toca hacer", ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso.

Para su grupo, la celebración del aniversario del golpe de Estado no debe quedar en una condena del golpismo de 1981 como tampoco debe servir para hacerle un "lavado de cara a Juan Carlos de Borbón que lleva 200 días huido en Abu Dabi por corrupción".

En opinión de Pisarello, la fecha debe servir para que el rey Felipe "condene el golpismo en general y, sobre todo, el franquismo" que "vuelve a campar" en las calles, el Parlamento e, incluso, en "pequeños grupos" de militares retirados.

"No necesitamos ninguna celebración mítica del pasado, ni lavados de cara al rey emérito ni a la derecha golpista neofranquista, lo que necesitamos es un mensaje de futuro comprometido con la democracia", ha subrayado tras apuntar que "no puede ser que hayamos tenido ya dos reyes que no hayan condenado el franquismo cuando el neofranquismo está presente hoy en el Parlamento y en la calle".