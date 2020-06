En Comù Podem justifica el cese de Pérez de los Cobos por sus "antecedentes"

El diputado de En Comù Podem (ECP) en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha acusado hoy "a la derecha" de utilizar el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, como "guerra jurídica" contra el Gobierno.

Asimismo, ha destacado que se le relevó por una cuestión de confianza ya que "no tiene buenos antecedentes" como demuestra su gestión en hechos en relación con la crisis en Cataluña.

En rueda de prensa en el Congreso, antes de comenzar la Junta de Portavoces, ha dicho que dicha guerra "es evidente" y que se usan "medios de comunicación" y a "sectores del Poder Judicial" e incluso a la propia Guardia Civil para ello.

"Pérez de los Cobos es una persona que no tiene buenos antecedentes, como para no poder pensar que no ha actuado de manera adecuada. Lo conocemos en Cataluña desde hace tiempo", ha sostenido el diputado del ECP, grupo integrado en Unidas Podemos.

Ha respaldado la decisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha remitido al comunicado en el que se explica que Pérez de los Cobos fue cesado por "vulneración del principio de confianza y neutralidad", ha opinado.

Además, el diputado de ECP ha anunciado que su grupo presentará este jueves en la mesa de reconstrucción del Congreso una propuesta para que se destinen "recursos específicos estatales y europeos" para los ayuntamientos que, a su parecer, padecen un "déficit grave en términos de financiación".

La "nueva normalidad", ha proseguido, no puede consistir en "mantener el corsé" con el que el PP "mantuvo asfixiado" a los ayuntamientos durante dos legislaturas y que los mismos se financien ahora a través de la especulación del suelo público y "el pelotazo inmobiliario" como ocurrirá, vaticina Pisarello, en distintos municipios de la Comunidad de Madrid con los planes de reconstrucción.

Ha añadido que la flexibilización de déficit, el uso de remanentes o las ayudas europeas son propuestas impulsadas por la propia Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y ha citado como ejemplo ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia, que han registrado una acusado déficit de viajeros por la restricción de movilidad que ha derivado en que los costes deban ser asumidos por las propias arcas municipales.

ECP también pedirá, ha manifestado Pisarello, que se prohíban los desahucios seis meses cuando finalice la última prórroga del estado de alarma, que previsiblemente será hasta el 21 de junio.