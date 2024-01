Compromís recurre la no admisión de enmiendas a la reforma constitucional

(Actualiza la NA3159 para incluir la convocatoria de la reunión de la Mesa)

El grupo de la Izquierda Confederal en el Senado, del que forma parte Compromís, ha recurrido este miércoles la decisión de la Mesa de no admitir enmiendas a la proposición de modificar el artículo 49 de la Constitución, referido a las personas con discapacidad, al alegar que no tienen relación con el objeto de la reforma.

La Mesa no admitió ni la enmienda de Compromís relativa a la recuperación del derecho civil valenciano ni las dos presentadas por un senador balear también integrado en Izquierda Confederal en la que se insta a un cambio en la Constitución para que Formentera cuente con senador propio.

El portavoz de Izquierda Confederal, Enric Morera, de Compromís, ha pedido la palabra al comienzo de la reunión de la Comisión Constitucional del Senado para anunciar la presentación de un recurso de reconsideración, ya que cree que la decisión de la Mesa "atenta directamente con el artículo 23 de la Constitución y puede ser objeto de una vulneración grave de los derechos de los diputados".

"Podíamos estar cometiendo una lesión grave, como ya se cometió con el diputado del Congreso Alberto Rodríguez", ha advertido Morera, que ha solicitado leer el recurso.

El presidente de la comisión, Pío García-Escudero, ha rechazado esa petición y ha recordado que le corresponde a la Mesa del Senado decidir sobre el recurso, y posteriormente la Comisión Constitucional ha dado luz verde al dictamen, para que la reforma sea votada por el Pleno.

La nueva reunión de la Mesa del Senado para tratar la reconsideración solicitada por Morera tendrá lugar este jueves a las 11.15 horas, un cuarto de hora antes de que comience el Pleno que tiene que aprobar definitivamente la reforma constitucional.

La reforma de la Constitución no entrará en vigor hasta que no pasen quince días desde su aprobación en el Pleno del Senado, que es el plazo que se abre por si un 10 % de la Cámara pide que la reforma se someta a referéndum, algo que previsiblemente no ocurrirá, tras el pacto alcanzado por el PP y el PSOE. EFE

mop-flc/mcm