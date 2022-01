Compromís pide explicaciones al Gobierno por el "mal estado" de la Dama de Elche que impide su traslado

La síndica de Compromís, Papi Robles, y la portavoz adjunta, Aitana Mas, pedirán la comparecencia del director general de Bellas Artes, Isaac Sastre de Diego, en Les Corts y copia del informe del estado actual de la Dama de Elche que ha provocado la negativa del Gobierno a que se traslade a Elche.

"Una pieza tan valiosa como esta escultura íbera debe estar en condiciones óptimas para su exposición en un museo. Por lo que nos sorprende que, si tal y como se le ha dicho al Ayuntamiento de Elche, está en mal estado de conservación, se encuentre en una vitrina en el Museo Arqueológico Nacional (MAN)", ha manifestado Robles en un comunicado.

La síndica de Compromís ha señalado que "evidentemente" hay que conocer los informes que existen sobre las condiciones actuales en las que se encuentra la Dama de Elche, si ha sufrido algún proceso reciente o pasado de restauración y de cuidado. "Por eso, solicitamos que desde el museo y desde la Dirección General de Bellas Artes se nos remita la información al respecto", ha indicado.

Por su parte, Mas ha señalado que "la Dama de Elche ha sufrido algún problema en su conservación en el MAN, como el episodio surrealista de la hormiga que se coló en la vitrina. Un hecho que demostró que la estanqueidad del vidrio no era la adecuada, con las graves consecuencias que esto supone para la correcta conservación de la pieza".

"Es necesaria una explicación en sede parlamentaria de todas las circunstancias que rodean la negativa del Gobierno a trasladar la Dama de Elche a su tierra. De ahí la petición de comparecencia del director general de Bellas Artes. Queremos explicaciones y toda la información. No vamos a quedarnos en el no por el no", ha concluido Mas.