Compromís insta a Torró y a España a "presionar" desde el Gobierno para favorecer los intereses valencianos

Baldoví minimiza que no haya secretarios de Estado de Compromís porque "lo importante es cumplir los acuerdos"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha instado a los nuevos secretarios de Estado de Industria, Rebeca Torró, y Política Territorial, Arcadi España, a que "sean valencianos" en el Gobierno y ejerzan "toda la presión posible" para beneficiar a la Comunitat.

"Como valenciano, siempre me alegro de que en puestos de responsabilidad haya valencianos", ha declarado en Les Corts, y ha felicitado a los exconsellers deseándoles "todos los aciertos" posibles.

Respecto a los cambios que debe abordar el grupo del PSPV en Les Corts, en el que Torró hasta ahora era síndica y España portavoz adjunto, Baldoví ha señalado que "en cada casa cada uno debe decidir lo más adecuado", pero ha confiado en que disponen de diputados que pueden hacer ese papel "con la misma solvencia".

Sobre el futuro del líder del PSPV, el 'expresident' Ximo Puig, se ha limitado a afirmar que "esa margarita la habrá de deshojar el propio Ximo Puig".

En cualquier caso, ha insistido en que Torró y España deben ser "sensibles" desde el Gobierno a cuestiones como la deuda autonómica, la reforma de la financiación autonómica, la recuperación del derecho civil valenciano o sectores como el textil y la cerámica.

El también exdiputado en el Congreso ha subrayado que los nuevos secretarios de Estado deben lograr que las inversiones estatales en la Comunitat supongan el 10% del total, como establece el Estatut d'Autonomia, y además vigilen que se ejecuten.

Y preguntado por si no echa en falta un secretario de Estado de Compromís, ha insistido en que "lo importante no son las personas", sino que el acuerdo de gobierno firmado con Sumar se cumpla. "No es una condición sine que non", ha zanjado.