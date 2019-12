Compromís hará una contrapropuesta a documento del PSOE para apoyar a Sánchez

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha informado de que su partido ha recibido en los últimos días un documento del PSOE proponiendo un acuerdo que permita el apoyo de la formación valencianista a la investidura de Pedro Sánchez y ante el que van a hacer una "contrapropuesta".

Baldoví, en conferencia de prensa en el Congreso tras reunirse en el Palacio de la Zarzuela con el rey en el marco de las rondas de consultas de Felipe VI, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que Compromís apoye la candidatura de Sánchez.

En esa reunión con el rey le ha trasladado que cuando algunos sólo se fijan en si ERC va a facilitar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, hay que tener en cuenta también a otras formaciones como la suya que pueden hacer posible o no la investidura.

En ese contexto ha subrayado que su partido siempre ha dicho que quería ser parte de la solución y hace quince días presentó al PSOE un documento proponiendo un acuerdo que permita el apoyo a Sánchez.

A diferencia de lo ocurrido el pasado verano, cuando lamentó que ante otra propuesta similar no hubiera respuesta alguna de los socialistas, en esta ocasión sí han contestado y les han enviado en los últimos días un documento propio.

"Lo estamos analizando y haremos una contrapropuesta", ha avanzado antes de explicar que desean que se concreten más algunos de los puntos enviados por el PSOE.

Así, pretenden que se detallen cuestiones relativas a la nueva financiación autonómica, el sistema de dependencia, el impacto del acuerdo UE-Mercosur en la agricultura valenciana y mediterránea, o diversas infraestructuras.

A la espera de la respuesta que puedan dar los socialistas en una próxima reunión, se ha mostrado optimista porque ha dicho que se va "por el buen camino", cree que el pacto se puede firmar y eso contribuirá a que arranque la legislatura.

Para Baldoví, si no fuera posible un acuerdo entre las izquierdas para la investidura de Sánchez, "no tendrían perdón de Dios", pero ha insistido en que "no hay otra vía" y existen "indicios y realidades" que permiten ser optimistas en esta ocasión.

Ante la pregunta de si ha visto al rey preocupado por la situación, el diputado de Compromís ha señalado que "no más que otras veces".