Compromís dice a Podemos que, si quiere hacer de "Pepito Grillo", quizá debería ser "asociación cultural" y no partido

Lamenta las críticas de los morados a Sumar por la ampliación del Puerto de Valencia: Es "torpe" no unirse para convencer a Sánchez

El diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez ha lanzado que Podemos quizás no debe ser un partido político sino una "asociación cultural" si quiere volver a la estrategia "equivocada de antaño" de ejercer de "Pepito Grillo", tras sus reproches a Sumar por la ampliación del Puerto de Valencia.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa este jueves en la Cámara Baja tras ser cuestionado por las quejas que efectuó ayer el partido morado, que criticó la falta de capacidad del socio minoritario del Ejecutivo de parar los pies al PSOE para frenar la aprobación de la extensión de dicha infraestructura.

En su comparecencia, Ibáñez ha manifestado que ve "profundamente torpe" estas críticas puesto que si los dos partidos están de acuerdo en parar esta ampliación portuaria, deben centrar sus esfuerzos en convencer al PSOE de que está equivocado, tanto en el seno del Gobierno como en el Congreso.

NO HAY QUE CONFUNDIRSE DE ADVERSARIO

Asimismo, ha enfatizado que él no se confunde de "adversario político" en esta materia, que es el Ejecutivo autonómico "ultra" de PP y Vox o los lobbies que aprietan al PSOE, y que los ciudadanos valencianos en las elecciones del 28M en la comunidad, donde Podemos quedó como fuerza extraparlamentaria, ya decidió que la mejor estrategia era la de Compromís.

También ha señalado que no se pueden olvidar los "éxitos" que tuvo Podemos pero ha cuestionado que hay gente que "se cree que inventó la rueda" cuando la mejor vía para mejorar la vida de la gente es la política de influir en el Gobierno y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que es la que baja a solucionar los problemas de la gente pese a que provoque a veces "frustración" o "contradicciones.

Por tanto, ha advertido que aquellos que quieren quedarse ahora simplemente en el no" o en "juegos de catedráticos de politología" que la gente no quiere que los partidos se queden en "sus egos" sino en convencer al que piensa diferente. "Quizá no deben ser un partido político y tienen que ser una asociación cultural", ha zanjado.

Mientras y cuestionado por si sería favorable a retraer subvenciones a Podemos tras romper con Sumar e irse al Mixto, Ibáñez ha eludido entrar concretamente a esa cuestión pero ha defendido de forma genérica que todos los partidos tienen que tener financiación "suficiente" y que la izquierda debe huir de centrar el debate público en sus cuestiones internas para tirárselos "a la cabeza".

PIDE A SÁNCHEZ "VALENTÍA"

Por otro lado, Ibáñez ha exigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "valiente", coherente y enfrentarse a las multinacionales que reivindican el proyecto, porque sería un "error brutal" forzar la ampliación del Puerto de Valencia cuando el Gobierno está reivindicando, además, avances en materia medioambiental.

A su vez, ha interpelado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que le hubiera gustado que su primer acto en Valencia no fuera visitar el puerto de la ciudad sino un compromiso de mayor ejecución presupuestaria para mejorar la red de Cercanías "colapsada".