Compromís defiende que la presidencia del Congreso no recaiga en el PSOE

El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, se ha mostrado este martes partidario este martes de que la presidencia del Congreso no la ocupe el PSOE, sino que recaiga en algunos de los partidos de izquierda que pretenden apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Baldoví ha pedido discreción en las negociaciones con los socialistas, pero ha incidido en que la máxima responsabilidad del Congreso no tiene por qué ser sí o sí para el PSOE.

Me parecería muy bien y reflejaría la pluralidad de los resultados, ha dicho Baldoví a los periodistas en el Congreso, donde ha acompañado a los tres diputados de Compromís, Águeda Micó, Nahuel González y Alberto Ibáñez, que han entregado hoy sus actas.

Micó ha añadido que sería importante que los miembros de la Mesa del Congreso tuvieran una mayoría progresista, porque sería un primer paso para configurar un partido de izquierdas y valiente y garantizar que se va a facilitar la tramitación de las leyes que proponga.

Es importante para el PSOE y el resto de partidos que estemos a la altura de esa negociación. Mente abierta para conseguir acuerdos (). Que haya una Mesa plural puede ser un buen antecedente para formar un gobierno de izquierda. Toda la gente se tiene que sentir representada, ha subrayado la nueva diputada y secretaria general de Compromís.

Micó ha citado los tres puntos en los que su formación va a basar la negociación para la investidura de Sánchez.

Ha hablado de la condonación de la deuda de la Comunidad Valenciana con el Estado, un nuevo sistema de financiación y que se prioricen "las inversiones territorializadas".

Preguntada si Compromís apoyará a Sánchez aunque no se acepten las tres peticiones, ha respondido: No damos nada por hecho hasta que no haya una negociación. Tenemos que negociar, llegar a acuerdos y después hablar de investidura.