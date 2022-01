Compromís decidirá este martes quién relevará a Fran Ferri como síndic en Les Corts

Ferri admite que "seguramente le entraría la duda" si le propusieran como conseller en otra legislatura

El grupo parlamentario de Compromís se reunirá este martes para decidir quién relevará a Fran Ferri como síndic en Les Corts, un cargo para el que se ha postulado la diputada Papi Robles pero para el que también suenan las portavoces adjuntas Aitana Mas y Mònica Àlvaro.

Así lo ha indicado Ferri en una entrevista con 99.9 Plaza Radio, que ha insistido en que el nombre se decidirá entre los 17 diputados que conforman el grupo. "Hablaremos y designaremos un nuevo síndic o nueva síndica", ha insistido

Ferri, que todavía no ha renunciado a su acta, ha abogado por que se mantenga la "territorialidad" y "cuotas" de partidos en la elección, aunque ha remarcado que el grupo "siempre ha funcionado sin cuotas".

Preguntado respecto a la petición de dimisiones en Més Compromís por parte de la corriente Bloc i País ante la "mala gestión" del asunto, el síndic ha querido "quitarle hierro al asunto" ya que "todavía no se ha decidido en la ejecutiva", convocada para esta tarde. "El problema es que ha habido una filtración, pero las filtraciones existen en política", ha agregado.

Asimismo, respecto a la queja de la corriente de que la ejecutiva "continúa vetando a la gente más preparada, como Mònica Àlvaro, simplemente porque no es de su cuerda", el síndic ha indicado: "Todo el mundo tiene la posibilidad de presentarse".

Por otra parte, ha considerado que el conseller Vicent Marzà, que se rumoreó como síndic nada más anunciar Ferri su marcha, ha tomado "la decisión correcta" de mantenerse al frente de Educación en un momento "en el que no sabemos hacia dónde irá la pandemia".

"DUDAS" SI LE PROPONEN CONSELLER

Por otra parte, Ferri también ha remarcado que se incorpora a su puesto de trabajo en la empresa privada: "Está firmado, no me voy a ningún otro sitio ni mi partido me ha creado una oficina del español para mí", ha ironizado en referencia a la marcha del exsíndic de Cs, Toni Cantó, el año pasado.

No obstante, sí ha indicado que si le propusieran desde Compromís como conseller en un futurible Consell del Botànic --no en esta legislatura-- "seguramente" le entrarían las "dudas". "En ese momento, veremos como están las cosas y decidiremos".

Así, pese a que hay "muchas otras" situaciones en las que le entraría la duda de volver a primera línea, ha manifestado: "Ahora mismo tengo el chip en el modo de reincorporación a la empresa, para trabajar y sacar adelante proyectos".

¿QUIÉN SUCEDERÁ A FERRI?

El relevo de Ferri será elegido en una reunión del grupo de Compromís en Les Corts este martes 11, a las 13.00 horas, unos días antes de que Ferri deje el acta. Los partidos que integran la coalición han comenzado a plantear sus propuestas: Més Compromís ha apostado por Papi Robles, mientras que Aitana Mas (Iniciativa) también se ha postulado. Bloc i País, que está integrado en Més, ha mencionado a Mònica Àlvaro.

Actualmente el grupo parlamentario de Compromís tiene a Ferri de síndic y tres portavocías adjuntas, una por cada pata de la coalición: Mònica Àlvaro (Més y cercana a Bloc i País); Aitana Mas (Iniciativa) y Juan Ponce (VerdsEquo). Por lo que se refiere a la composición del grupo, 11 de los diputados de Compromís pertenecen o son afines a Més, cuatro a Iniciativa y dos al Verds.