Compromís cierra filas con Mónica Oltra: "Si tocan a una nos tocan a todos"

Los principales dirigentes de la formación de Compromís han cerrado este sábado filas con la vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, al asegurar que es una figura "imprescindible" en el proyecto político de la formación, y han advertido: "si tocan a una nos tocan a todos".

Así lo han manifestado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien ha abierto el acto público del partido y ha afirmado que el proyecto futuro de Compromís "no se puede hacer sin Mónica Oltra", al tiempo que ha defendido que su trabajo ha sido "imprescindible" y continuará siéndolo y trabajando en la misma dirección.

La situación judicial de Oltra, ha lamentado el alcalde, "tiene que ver en su lucha por muchas cosas, como la defensa de los derechos de muchas personas" y ha advertido a los que quieren ver "grietas" internas en el partido que "no se hagan ilusiones".

La imputación judicial de Oltra -por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada-, ha añadido Ribó, "tiene una vertiente personal y otra colectiva que tenemos que solucionar colectivamente y lo haremos" porque, ha insistido, "Mónica es imprescindible en la coalición".

Al respecto también se ha pronunciado el portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, quien ha manifestado que su formación "es una anomalía democrática que ha mejorado la vida de 5 millones de valencianos y por eso molestamos".

Baldoví ha aludido al himno del Liverpool, "You'll never walk alone" ("Nunca caminarás solo"), y se ha dirigido a la vicepresidenta proclamando: "Nunca caminarás sola, tu equipo caminará contigo", que ha recibido el aplauso de todos los asistentes.

El diputado de Compromís, en declaraciones a los periodistas tras el acto, ha advertido de que "si tocan a una nos tocan a todos", en referencia al apoyo unánime del partido a Oltra.

Baldoví ha recordado que las 54 querellas presentadas contra Compromís se han sustanciado en absoluciones, y ha afirmado: "Pongo la mano en el fuego por Mónica".

Respecto las declaraciones del president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ayer señaló, tras la decisión de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad de no dimitir, que ahora es "un tiempo de reflexionar y de tomar decisiones", Baldoví ha manifestado que "reflexionar siempre" y "decisiones unilaterales ni una".

Preguntado sobre si considera que el Pacto del Botànic peligra con la imputación de la vicepresidenta, Baldoví ha respondido que "todos seremos tan responsables que pondremos el bien común de nuestro país por encima de las aspiraciones de cada partido", y ha afirmado que el electorado de Compromís tiene claro que Oltra "está sufriendo una persecución y es inocente".

Mónica Oltra, encargada de cerrar el acto, ha iniciado su intervención, con la voz quebrada y visiblemente emocionada, con unas palabras hacia su madre, a su hermano y a sus hijos, ante los que ha defendido su "integridad" y honradez", y les ha dicho: "Podéis estar tranquilos y salir a la calle con la cabeza bien alta".

Oltra ha asegurado en su discurso que lo que molesta a la ultraderecha y a la derecha es que los partidos de izquierdas "ponemos el foco en lo que otros quieren ocultar", y ha defendido las políticas desarrolladas por el Gobierno fraguado con el PSOE en el pacto del Botànic en la Generalitat Valenciana en materia de servicios sociales, la cultura o la sanidad pública.

Ha criticado asimismo, en relación con su imputación, el mensaje "peligroso" que se está trasladando a la sociedad de que "todo es punible" y alguien "tiene que pagarlo con la cárcel", ya que a su juicio "rompe" el lazo de comunicación de los responsables políticos con el ciudadanos y crea una sociedad "odiosa".

"Nos lo estamos jugando. El Botànic no es Botànic si no está Compromís", ha añadido, al tiempo que ha advertido: "El Botànic sin Compromís es García-Page". Y a los militantes de Compromís les ha dicho: "Me tenéis aquí para ganar el tercer Botànic".

En el acto, celebrado en el jardín del Túria, se han lanzado los nuevos lemas y la imagen gráfica de la coalición con la campaña Tot el que som. Som molt de... (Todo lo que somos. Somos mucho de...).