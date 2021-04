Compromís avisa que no hay excusas en la reforma de financiación autonómica

(Actualiza la NA2082 con más información del PP, Más País y del PdCAT).

El líder de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha avisado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que "no hay excusas" para no abordar ya la reforma de la financiación autonómica y se ha mostrado abierto a negociar una propuesta que pueda salir adelante en el Congreso esta semana.

El Pleno de la Cámara Baja debate este martes una moción de Compromís que insta a la urgente necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, así como el establecimiento de medidas compensatorias como el Fondo de Nivelación mientras no se efectúe dicha reforma.

La iniciativa ha recibido varias enmiendas de Cs, PP, PSOE y Unidas Podemos y la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido en su propuesta que se garantice por ley la autonomía fiscal.

En declaraciones en el Congreso, Baldoví ha señalado que entre este martes y el miércoles se negociarán todas las enmiendas pero ha advertido de que, así como valora la de Cs, no aceptarán otras que "rebajen el acuerdo" que ya adoptaron las Cortes valencianas.

"La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos es poco ambiciosa y no marca plazos concretos. No son más que meras buenas intenciones. Intentaremos llegar a un acuerdo pero todo lo que sea rebajar el acuerdo de las Cortes valencianas es ir marcha atrás y la propuesta debe pasar por mecanismos de compensación", ha recalcado Baldoví tras avisar a Montero de que "no valen excusas".

"Si la ministra de Hacienda puede abordar la reforma fiscal, que es tan importante, también puede abordar el nuevo sistema de financiación. No estamos para buenas palabras ni intenciones, solo pedimos que el ministerio se moje y presente su propuesta", ha recalcado.

Por otra parte, Gamarra, ha avanzado que la enmienda que han presentado a trata de garantizar la autonomía fiscal de cada territorio y pide bajar los impuestos y suprimir los de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

Ha acusado al Gobierno de intentar acometer un "hachazo fiscal" con la reforma tributaria que ha planteado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que quiere iniciarla por la modificación de los impuestos que gravan los beneficios empresariales y la riqueza.

"Cualquier reforma en el marco de la fiscalidad siempre tiene que contemplar bajada de impuestos...lo que no puede ser es que lo que se esté planteando es subirlos...Se está interviniendo en el modelo económico del país y atacando la autonomía financiera y fiscal de todas nuestras administraciones", ha recalcado.

Baldoví, por su parte, ha valorado que se acometa una reforma tributaria general para que los servicios públicos estén "fuertes".

En cuanto a la propuesta anunciada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para endurecer las condiciones de jubilación anticipada, modificando los coeficientes que se aplican, e incentivar la demora de la jubilación voluntaria en aras de acercar la edad real de jubilación a la legal, Baldoví ha pedido "prudencia" y evaluar antes el impacto que puede tener sobre el empleo juvenil alargar la edad de jubilación.

"Antes de tomar medidas primero habría que escuchar a los sectores sociales y creo que probablemente estas decisiones se estén tomando de manera unilateral", ha lamentado.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha avisado al Gobierno de que no contará con su apoyo si sigue adelante con la propuesta del ministro José Luis Escrivá de que se compense con 11.000 euros o un incremento de un 4 % a los trabajadores que demoren su jubilación.

"No entendemos la obsesión del ministro porque la gente se jubile más tarde", ha cuestionado preguntado sobre este asunto en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha considerado que se debe hacer exactamente lo contrario, es decir, asegurar que los salarios de los jóvenes que cotizan hoy ayuden a "quienes tienen todo el derecho a jubilarse".

Por su parte, la portavoz del PP ha instado a Escrivá a presentar en el Parlamento la totalidad de la reforma que presentará en Bruselas, toda vez que son modificaciones que exige la UE, al tiempo que el diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha señalado que su formación está a favor de fomentar que la edad de jubilación real se acerque a la edad de jubilación legal.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado que el Gobierno "suba impuestos y bajen las pensiones", y ha augurado que "seguro que tocarán los sueldos de los empleados públicos también".

Ha acusado al Ejecutivo de mentir porque "dijeron hasta en cuatro ocasiones que no subirían los impuestos".