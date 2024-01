Compromís ampliará por "nuevas presuntas irregularidades" la denuncia en Antifraude por la Cabalgata de Reyes

Dice que se gastó en los 'Clásicos Manchegos' el triple que Albacete y que una empresa de bailarines cobró aunque estos eran voluntarios

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha anunciado este martes que ampliará la denuncia que ha presentado ante la Agencia Antifraude por el contrato de coordinación de la Cabalgata de Reyes tras detectar "nuevas presuntas irregularidades" en ella, por "posible fraccionamiento de contratos que suman más de 30.000 euros" y por "precios hinchados".

Así lo han indicado la portavoz de esta formación política en el consistorio, Papi Robles, y el edil de la coalición y extitular de Cultura festiva en esta administración local, Pere Fuset, en la rueda de prensa que han ofrecido para realizar ese anuncio y en la que han asegurado que esa ha sido la cabalgata de "la c" por ser "cutre, cara y censora".

Fuset ha señalado que la capital valenciana pagó por personajes que salieron en el desfile, en concreto por los 'Clásicos Manchegos' --hinchables que vestían el traje típico de Albacete y que han salido en eventos de otras ciudades, ha expuesto-- el triple que se abonó en la Feria de Albacete. Asimismo, ha apuntado que una empresa que aportó bailarines cobró aunque estos participaron como voluntarios.

El exedil de Cultura Festiva ha expuesto que el equipo de gobierno, presidido por la alcaldesa María José Catalá y formado por PP y Vox, ha pagado por medio de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones (Vox) y por el coste de la animación, "33.396 euros a través de dos empresas distintas que tienen un mismo administrador". Ha detallado que a una de ellas se le pagó por los dos muñecos 'Clásicos Manchegos' y por otros cerca de 15.500 euros, y a la otra firma por los personajes de Maléfica, Bella, Bestia y Aladín.

Pere Fuset ha agregado que junto a los 'Clásicos Manchegos' hay otros elementos hinchables con precios más elevados que los habituales en otros desfiles llevados a cabo por las mismas empresas.

El edil ha manifestado que en la Feria de Albacete, el pasacalle con los citados personajes costó 4.719 euros en 2023 y ha insistido en que a los valencianos les ha costado el triple. "Parece que los precios pueden estar hinchados, y nunca mejor dicho", ha afirmado Fuset, que ha agregado que "la empresa que factura en Albacete los 'Clásicos Manchegos' es distinta a la que lo hizo en Valencia --ha dicho que en una de estas ciudades facturó una de las empresas del administrador único y en otra, la otra firma--.

Igualmente, el representante de Compromís ha expuesto que por un espectáculo similar, también con figuras hinchables y organizado por las citadas empresas en 2023, el Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) pagó 7.018 euros. Pere Fuset ha censurado también que Catalá haya preferido "pagar precios tan diferentes" por personajes no vinculados a la Navidad o "a la identidad valenciana" y ha lamentado que estos últimos hayan quedado "arrinconados" en "el almacén" aunque son "elementos del patrimonio municipal".

"USO DEL DINERO PÚBLICO"

Robles y Fuset han criticado que Catalá no esté "demostrando demasiado miramiento en el uso del dinero público". El edil ha asegurado que la celebración de la Navidad "necesita dinero", por lo que ha aseverado que su grupo no censura la cifra "sino el resultado" de esta. "No vamos a caer en la hipocresía de criticar el alto coste sino el resultado que tiene ese alto coste", ha precisado el concejal, que ha apuntado que se exigirán "todas las explicaciones necesarias".

Papi Robles ha insistido en que la del pasado viernes fue una cabalgata "cutre" por el resultado; "cara", por el coste --según han señalado superior a la de otros años-- y de "censura", por la eliminación de elementos valencianos como carrozas, nanos y gigantes y por prescindirse del valenciano, "ni una palabra, ni un cartel", ha remarcado. La portavoz ha señalado que este acto fue "un despropósito y un ejercicio de hipocresía". "Nada que ver con la cabalgata que vendió Catalá que haría", ha apostillado.

"Además de los precios desorbitados e injustificables que supone un sobrecoste para las arcas municipales, consideramos que Catalá ha podido incurrir en un posible fraccionamiento en la contratación de los hinchables de al tramitar uno de los contratos como artístico y otro como menor. Pediremos los motivos que le han llevado a tramitar de una u otra forma cada contrato", ha añadido Fuset.

El representante de Compromís ha comentado también que este grupo ha tenido conocimiento a través de algunos bailarines contratados para la cabalgata que les hicieron firmar un documento de "participación voluntaria para no cobrar" aunque por el servicio que prestaron se emitió factura. "Entendemos que haya voluntarios pero no podemos entender que se presente factura de una empresa mientras se hace firmar un documento a los participantes porque no van a cobrar. No es moral, no es ético y no sabemos si será legal", ha apostillado.

"USO PARTIDISTA"

Desde el equipo de gobierno y en respuesta a este grupo municipal, la edil de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil ha manifestado que "parece que a Fuset y a Compromís no les salen las cuentas". "Quizás no saben, o lo que es peor, hacen un uso partidista de la información para buscar el titular a toda costa. Utilizar la información pública de forma sesgada e interesada no es ético ni moral", ha subrayado Gil en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La concejala ha asegurado que "confundir a la opinión pública con datos tergiversados dice mucho de su calidad como oposición" y ha abogado por "dejar las cuentas claras para que no haya dudas". "Si en Albacete, el conjunto de seis hinchables manchegos ascendía a poco más de 4.700 euros, para la cabalgata de Reyes de València de 2024, este mismo conjunto supuso un coste de 5.445 euros, lo que supone sólo 726 euros más y una cifra muy alejada de lo que vende Compromís", ha expuesto.

Gil ha agregado que añadiendo los portes de esos hinchables, "el conjunto supondría un coste de 6.074 euros, una diferencia de 1.355 euros". "De nuevo no se corresponde con la cifra que han aportado Fuset y Robles, vendida a bombo y platillo", ha resaltado, además de apuntar que "los 15.488 euros que anuncian engloban 15 hinchables y no seis como en Almansa y cómo tergiversa Compromís". Sobre la contratación ha asegurado que "está todo arreglo a derecho".