CC comparte el mensaje del rey sobre la Constitución pero "no debe ser inamovible"

Coalición Canaria (CC) ha compartido este lunes el mensaje lanzado por Felipe VI en su tradicional discurso navideño en defensa de la Constitución como garante de la democracia y la convivencia en España, así como su llamamiento a la unidad y convivencia, "pero no debe ser inamovible".

El secretario de Organización de CC, David Toledo, ha remarcado en un comunicado que "el germen de la discordia" contra el que alerta el monarca es fruto de "las tensiones entre derecha e izquierda" y supone "uno de los principales problemas de convivencia; con las instituciones instaladas en el ruido y el bloquismo y relegando a un segundo plano el interés general de la ciudadanía".

El diálogo y la búsqueda incesante del consenso debe marcar la acción política, ha manifestado Toledo, quien ha señalado que "junto con la defensa a ultranza de Canarias son las máximas de CC, tal y como se ha evidenciado a lo largo de los últimos 30 años de servicio público".

CC comparte el claro mensaje de que "fuera de la Constitución, nada cabe" y como partido constitucionalista lo respalda y coinciden con Felipe VI en que es la Carta Magna la que reconoce el derecho de los distintos territorios a ser tratados conforme a sus singularidades y, sin duda, es el instrumento que ha permitido "asegurar nuestro modelo de vida".

El secretario de Organización, sin embargo, ha considerado que "sin quitarle ni un ápice de importancia a la Constitución como vehículo y elemento de unión y convivencia, sí creemos que no puede ser un texto inamovible y que su defensa a ultranza, que compartimos, no es incompatible con una actualización que permita adaptarse a la nueva realidad de convivencia en el marco del Estado".

Así, recordó que en 45 años -los que este año cumplió la Carta Magna- la sociedad ha cambiado enormemente y el contexto en el que nació es ya es algo muy lejano; por eso "no hay que tener miedo a afrontar una modificación que, en el caso de Canarias, reconozca sus singularidades tal y como lo hace la UE".

Pero esa modificación "solo puede nacer y darse en el contexto de un gran consenso político que, lamentablemente, ahora no existe", ha señalado Toledo.

"La unidad por la que clama Felipe VI no existe en este momento", ha apuntado, "y lamentablemente visto el bloquismo que existe, el ruido constante, la falta de voluntad de entendimiento entre izquierda y derecha, no parece que vaya a darse a corto plazo", por lo que añade que CC comparte "ese llamamiento a la unidad y a la responsabilidad que ha hecho el Rey y que esperamos que no caiga en saco roto".