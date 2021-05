Company no se presentará a la reelección como presidente del PP en Baleares

El presidente del PP en Baleares, Gabriel Company, ha informado, este miércoles, de que no se presentará a la reelección como líder de la formación en las Islas.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa Company, quien ha explicado que este viernes se reunirá la junta directiva del partido para aprobar las fechas del congreso regional. El mismo se celebrará seguramente el 17 de julio en Palma, aunque también se bajara el 24.

El dirigente del PP balear ha estado acompañado en su anuncio por el presidente de la formación en Mallorca, Llorenç Galmés; el secretario general del partido, Antoni Fuster, y el diputado Sebastià Sagreras. A los tres, como al resto del partido en las Islas, les ha agradecido su trabajo realizado hasta ahora.

El agradecimiento lo ha extendido también al presidente del partido a nivel nacional, Pablo Casado, y el secretario general, Teodoro García Egea. Company ha aclarado que su dedicación a la política era "temporal" y fue Casado quien le pidió que aguantase "hasta el próximo congreso". "Mi ilusión siempre ha sido retomar mi actividad como empresario", ha subrayado.

Precisamente, hace meses, cuando se celebraron los congresos insulares del partido, el hasta ahora presidente del PP a nivel regional volvió a hablar con Madrid y le expuso su intención de no presentarse a la reelección.

Company ha precisado que, tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, "ha insuflado las ganas de volver a gobernar". Esta situación, ha añadido, "puede pasar en toda España".

Por este motivo, la presidente ha destacado la situación de unidad en la que deja la formación en Baleares. "Estamos trabajando por la gente y no con problemas internos", ha afirmado, a la vez que ha recordado "la situación complicada" del PP tras las elecciones de 2015.

Desde Madrid le han dado "todas las facilidades" para seguir en política, pero Company lo ha rechazado. "No quiero seguir. Después de una etapa complicada, quiero dedicarme a la actividad privada aunque siempre seguiré trabajando con el PP en lo que necesite", ha insistido.

Sobre posibles candidatos, el presidente del PP no se ha querido pronunciar ante la posibilidad de que se pueda presentar a dirigir el partido en Baleares la hasta ahora portavoz 'popular' del área de Igualdad en el Congreso, Marga Prohens. Eso sí, ha pedido disculpas por "la mentira piadosa" por no haber dicho antes que no se presentaría a la reelección.

Para finalizar, Company ha precisado que no comenzará un nuevo periodo de sesiones en el Parlament y estará de presidente hasta que se nombre su relevo. "Quiero volver a la actividad privada", ha remachado.