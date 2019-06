Ya se ha abierto el plazo para presentar la Declaración de la Renta, un proceso para muchas personas tedioso y difícil de entender. Por eso, en COPE.es te vamos a poner todas las facilidades posibles a tu alcance y te ayudaremos a sacar el máximo partido a la declaración de la Renta con su nuevo consultorio fiscal. Gracias a Iván Sáez, director de People Advisory Services de EY, cada día responderemos una pregunta. La de este martes es: “¿Cómo tributan los no residentes fiscales en España?"

Sin perjuicio de las disposiciones de los Convenios para evitar la doble imposición suscritos por España con otros países, como norma general los contribuyentes no residentes fiscales en España quedarán sujetos a tributación por aquéllas rentas obtenidas en territorio español. Encontramos en este punto la principal diferencia entre la tributación como residente y no residente, esto es, la aplicación del criterio de renta mundial frente al criterio de la fuente establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR).

Tres características básicas del IRNR son las siguientes:

· Tipo de tributación fijo. El impuesto no se ve afectado por la progresividad de los ingresos. El tipo de gravamen será indiferente de la cuantía de las rentas sometidas a su tributación.

· No hay un tipo impositivo común para todos los rendimientos, sino que dependiendo del tipo de renta obtenido será de aplicación uno u otro tipo impositivo.

· Los modelos de declaración y plazos de presentación son diferentes, dependiendo del tipo de rendimiento que se declare y/o del resultado de la declaración.

La base imponible del IRNR se calculará de forma diferente dependiendo del tipo de renta obtenida. Respecto a los rendimientos del trabajo personal, quedarán sujetos a tributación los rendimientos derivados del trabajo personal efectivamente desarrollado en territorio español. De dicho rendimiento del trabajo no podrá ser aplicada deducción alguna, con la excepción de los contribuyentes que sean residentes fiscales en un país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

