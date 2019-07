Cómo evitar un nuevo bloqueo político: PSOE y PP maniobran para evitar la parálisis

La situación de parálisis en la formación del nuevo gobierno en la que el país vuelve a estar inmersa con el rechazo de la investidura de Pedro Sánchez como presidente reabre el debate de qué fórmulas podrían evitar escenarios de bloqueo y la amenaza de una repetición electoral, como ya ocurrió en 2016. El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, tendió la mano a los partidos el pasado lunes, en la primera sesión del debate de investidura, para reformar el artículo 99 de la Constitución, que regula el procedimiento de designación del presidente. "Debe ser actualizado a la nueva realidad parlamentaria", justificó Sánchez ante el temor a la reedición del bloqueo que ya hubo hace tres años durante varios meses.

El objetivo sería allanar la investidura del candidato del partido con más escaños y, en cierto modo, reproducir la situación que se da en los ayuntamientos, donde el alcalde es el que recibe más votos. Al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación no sería sencilla, puesto que requeriría el apoyo de una mayoría de tres quintos de la Cámara Baja.

La carta magna establece que transcurridos dos meses desde la primera votación de la investidura sin que haya un acuerdo, las Cortes se disuelven y se convocan elecciones en un plazo de 54 días, lo que fijaría el 10 de noviembre la nueva cita con las urnas. El PSOE ve pertinente hacer una reflexión "común leal y sosegada entre todos" para cambiar la ley fundamental y maneja algunas fórmulas para actualizar el procedimiento vigente, entre ellas, un documento redactado por su secretario de Transparencia y Democracia Participativa, Odon Elorza.

La propuesta del diputado vasco pasaría por eliminar la fase en la que el rey propone un candidato y que sean los grupos parlamentarios los que lo decidan con el apoyo de al menos un décimo de los miembros de la Cámara. El aspirante o aspirantes expondrían sus programas de gobiernos en una única sesión, en la que saldría elegido el que consiguiera mayoría absoluta, y de no alcanzarla, habría una segunda a las 48 horas en la que sería investido el que obtuviera el mayor número de votos afirmativos. Esta propuesta se inspira en el modelo vigente en los Parlamentos del País Vasco y Asturias, donde pueden presentarse más de un candidato y es elegido el que más apoyo recaba, sin ser posible el voto en contra.

El presidente del PP, Pablo Casado, también ha hecho su propia oferta, que pasaría por establecer un sistema similar al que sigue vigente en Grecia, donde se da una prima de 50 diputados a la fuerza más votada. La Constitución contempla en su artículo 68 que el número de diputados podría ampliarse a 400 -en la actualidad son 350-, por lo que se esquivaría el cambio constitucional y solo se modificaría la ley electoral.

Desde Unidas Podemos sostienen que no es oportuno variar las reglas del juego solo porque los partidos sean incapaces de alcanzar un pacto. Tampoco respalda conceder una prima de escaños al más votado puesto que, según su líder, Pablo Iglesias, si los ciudadanos votan a diferentes fuerzas, es porque quieren gobiernos de coalición y no monocolores. Ciudadanos tiene una postura parecida a Podemos en cuanto a su recelo de otorgar un plus de diputados a la formación ganadora porque rompería la proporcionalidad y se inclina por un acuerdo para gobernar, aunque con una limitación temporal para negociar.

Del bloqueo que hubo en 2016, los partidos solo se pusieron de acuerdo en reformar la LOREG para acortar los plazos si se tenían que repetir los comicios. La campaña pasaría a durar ocho días y se reduciría de 54 a 47días el periodo que tiene que transcurrir desde la convocatoria hasta la cita con las urnas.