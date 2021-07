¿Cómo afrontan los partidos políticos las próximas elecciones andaluzas?

Andalucía será la próxima comunidad donde se celebren elecciones. Aunque el pasado mes de mayo la Junta de Andalucía anunciase que la fecha escogida para los comicios es el veintisiete de noviembre de 2022, sigue la duda sobre si finalmente se adelantarán. Por ello, vamos a hacer un repaso a la actualidad de los partidos mayoritarios en la comunidad autónoma.

El PP de Juanma Moreno lidera las encuestas

Tras cuarenta años, la derecha consiguió derrocar al Partido Socialista en Andalucía en las anteriores elecciones. Ningún partido de derechas consiguió más escaños que el PSOE, pero finalmente se formó el gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, con Juanma Moreno a la cabeza del gobierno.

En esta ocasión, las encuestas dan una mayor ventaja a los populares frente al resto de partidos. Los sondeos publicados el pasado doce de julio estiman que conseguirían entre 48 y 52 escaños, lo cual puede hacer que doblen los veintiseis escaños actuales. Estas previsiones evidencian que, pese a las discrepancias en cuanto al adelanto electoral pretendido desde Madrid, en Génova no se plantean un cambio en el liderazgo de Andalucía. Todo hace pensar que el PP puede ser el partido más votado y formaría un gobierno en solitario, con el apoyo de Ciudadanos, Vox o de ambos.

Ciudadanos también pierde en Andalucía

El partido naranja se encuentra en una situación crítica. La tendencia en las pasadas elecciones es claramente descendente. El último ejemplo de este declive fueron los comicios madileños. La estrategia de presentar a Edmundo Val no fue suficiente para conseguir representación en la Asamblea de Madrid. La situación en Andalucía no parece tan grave como en Madrid, pero las encuestas no animan a pensar que consigan una representación tan grande como en las anteriores.

El barómetro andaluz les otorga una orquilla de siete u ocho diputados. El partido se encuentra ahora en un proceso de redefinición, por lo que hay dudas sobre la continuidad de Juan Marín. Hace pocas semanas tuvo lugar un acto en el que Inés Arrimadas y su cúpula reivindicaron que el partido es la opción liberal en España. Es posible que, siguiendo esta senda de reafirmación liberal, Arrimadas opte por cambiar a Juan Marín como cabeza de lista para intentar remontar las encuestas. Aún es pronto para hablar de cambios en los programas electorales, pero también es posible que las propuestas en esta ocasión tengan un tinte más liberal que en otras ocasiones.

Juan Espadas, la nueva cara del PSOE

Las primeras palabras, tras ganar a Susana Díaz en las primarias, del nuevo lider socialista, Juan Espadas, son muy esclarecedoras: "la militancia ha hablado, comienza una nueva etapa en el PSOE andaluz". Perder el gobierno de la Junta de Andalucía supuso un golpe duro para el Partido Socialista, pero más aún para el susanismo.

Hasta el nuevo congreso regional, que se celebrará a finales de año, Susana Díaz seguirá siendo la secretaria general del partido, pero ya ha anunciado que no volverá a presentarse. En Ferraz ven un problema la continuidad de Susana durante estos meses, pues puede impedir que Espadas consiga hacer un proyecto sólido para hacer frente a las próximas elecciones.

Espadas era la apuesta de Sanchez en las primarias andaluzas. Tras conseguir el primer objetivo, ganar al susanismo, ahora se presentan las elecciones. Las encuestas dan al PSOE como el segundo partido con mayor representación, entre los 28 y los 29 escaños. Con estos resultados se asegurarían liderar la oposición al posible gobierno del PP.

VOX quiere que Macarena Olona sea la candidata

Pese a que la diputada ha declarado que no será la candidata de su partido en Andalucía, en la formación siguen pensando que es la mejor opción. Olona es, consideran en Vox, una figura con un escaparate mediático suficiente para presentarse a unas elecciones autonómicas e intentar mejorar los resultados anteriores. Lo cierto es que día de hoy no hay confirmación de quién encabezará las listas del partido de Abascal.

Las encuestas predicen un resultado similar, si no exacto, a las elecciones de 2018. La orquilla de escaños está entre los 11 y los 12 escaños. Desde el partido verde esperan mejorar estos resultados y afianzarse como la segunda fuerza del centro derecha, desplazando a Ciudadanos.

Podemos y Adelante Andalucía se separan

La formación morada anunció en febrero de este año el nacimiento de Unidas Podemos por Andalucía. Esto supone la separación total con Adelante Andalucía, la formación dirigida por Teresa Rodirguez. Los constantes desencuentros entre la esta y la dirigencia de Podemos en Madrid han terminado con la salida de los morados de esta formación.

Aún se desconoce quién será la cara visible de esta candidatura, pero los sondeos preveen un buen resultado. La nueva marca de Unidas Podemos estaría entre los nueve y los diez escaños. Aunque lejos de la representación que conseguiría el PSOE, adelantarían a sus antiguos socios de Adelante Andalucía, a la cual le otorgan un máximo de dos escaños y se prevee la posibilidad de desaparecer de la Junta de Andalucía.

Por su lado, los anticapitalistas de Teresa Rodriguez se encuentra en una situación particular. La líder del partido anunció el pasado mayo que se presentará a las elecciones generales del año 2023, descartando convertirse en la sucursal de otro partido. El alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi' gana protagonismo en la formación tras conducir el acto de refundación del partido el pasado veintiseis de junio en Granada.