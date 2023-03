Comisión sobre espionaje en Cataluña vuelve a citar a Sánchez y otros cargos

La comisión de investigación del Parlament sobre el espionaje político, principalmente con el programa Pegasus, volverá a citar a la decena de altos cargos (o exaltos cargos) del Estado que no han comparecido este viernes, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya presencia en calidad de testigos o expertos había sido requerida.

La decena de personalidades que, o bien han declinado comparecer mediante una carta o no han respondido a la citación, son, además del presidente Pedro Sánchez, las vicepresidentas primera y segunda -Nadia Calviño y Yolanda Díaz- y los ministros de Defensa e Interior -Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska-.

Tampoco han comparecido la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo; el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo; el Defensor del Pueblo -Ángel Gabilondo-; la exdelegada del Gobierno en Cataluña -Teresa Cunillera, y el fiscal general del Estado, Alvaro García.

Ocho de los diez altos cargos que no han comparecido hoy han enviado sendas cartas a la comisión, en las que declinan la posibilidad de asistir y mencionan como argumento los dictámenes emitidos por el Consejo de Estado en los que se apunta que no están obligados a comparecer ante un Parlamento que no sea el del Estado.

Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han respondido a la petición de comparecencia del Parlamento catalán.

El Defensor del Pueblo explica en su misiva que no tenía nada más que añadir a su informe emitido sobre esta materia y se remite al mismo mediante un enlace al texto.

Desde la comisión de investigación, cuyo principal cometido es averiguar lo ocurrido con los diversos casos de políticos, periodistas y abogados espiados mediante programas espía como Pegasus, el presidente de las misma, Josep Maria Jové (ERC), ha anunciado que se enviará un segundo requerimiento "en los próximos días" a quienes no han comparecido hoy.

Por parte de ERC, su portavoz, Marta Vilalta, ha lamentado las incomparecencias y ha puntualizado que, aunque quizás no estaban obligados a venir legalmente, "nada les impedía hacerlo". "Y entendemos que políticamente tenían que venir", ha precisado.

Tanto Vilalta como el portavoz de JxCat, Josep Rius, y la diputada de la CUP Montserrat Vinyets, han considerado como "un menosprecio al Parlament" las incomparecencias, y han pedido que se vuelva a citar por segunda vez a los testigos o expertos, en aplicación del reglamento de la cámara.

En cambio, para el diputado del PSC Jordi Terrades, no hay tal "menosprecio", y ha recordado que los cargos del Estado "están sujetos al control político allá donde corresponde, que es en el Congreso y el Senado".

Josep Rius (JxCat) ha considerado que la negativa a comparecer denota "que no hay ninguna voluntad política de aclarar unos hechos que son un escándalo y motivo de preocupación en las democracias europeas pero no en España, donde hay una actitud obstruccionista".

Montserrat Vinyets (CUP) ha afirmado que las incomparecencias "constatan que esta comisión es más necesaria que nunca, porque las autoridades españolas no nos ayudarán a conocer lo que ha sucedido".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la sesión de hoy de la comisión ha comparecido únicamente el exsíndic de Greuges Rafael Ribó, y la lista de comparecientes ha sido ampliada para que asistan próximamente los representantes de las entidades Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC) en calidad de testigos.