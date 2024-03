"La Comisión, si no resuelve el problema del antiguo HUCA, no vale para nada", afirma Canteli

El alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, ha afirmado sobre la anunciada comisión bilateral entre Principado y Ayuntamiento para ordenar El Cristo que él cree en las comisiones "hasta donde creo".

"Creo en la actividad y creo en que se resuelvan los problemas. La comisión, si no resuelve el problema de la antigua HUCA, no vale para nada", ha indicado este domingo en declaraciones a los medios, donde ha explicado que "no hay ningún problema para que el Ayuntamiento se incorpore" a la citada comisión.

"Es verdad que somos colaboradores necesarios, nosotros ahí podemos decidir poco. Ahora, cuando nos necesiten, estaremos ahí siempre", ha resaltado. El alcalde va a reunirse este lunes con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Entre los temas a tratar estarán tamién la Ronda Norte, la Intermodal, el Centro Especial de Latores o la glorieta de Luis Oliver.

Por otro lado, ha explicado que en estos momentos están revisando las alegaciones presentadas al convenio de La Vega, por lo que cree que "estamos en la recta final y espero que muy pronto tengamos resultados".