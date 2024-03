La Comisión de Justicia aprueba los cambios en la ley de amnistía y la manda al Pleno del Congreso

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del PSOE y sus socios parlamentarios y el voto en contra del PP y Vox, el dictamen de la ley de amnistía que recoge los cambios pactados por los socialistas con Junts y ERC.

Tras el acuerdo plasmado en las enmiendas transaccionales, finalmente firmadas por seis grupos parlamentarios y apoyadas por Podemos, el proyecto irá previsiblemente la próxima semana a pleno para su aprobación y remisión posterior al Senado.

El acuerdo alcanzado ayer, según subrayaron los negociadores del mismo, adapta la ley a los estándares europeos, excluye los delitos más graves de terrorismo y traición y "en ningún caso" exculpa delitos de corrupción.

Al inicio de la Comisión la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido su suspensión para que la Mesa calificara las enmiendas pactadas y para que después los grupos tuvieran tiempo de analizarlas. Tras un receso, la Mesa ha admitido las enmiendas y el debate se ha reanudado.

Una apuesta decidida, valiente y democrática, según el PSOE

Ya reanudado, el portavoz socialista, Francisco Aranda, ha destacado que la amnistía es una "apuesta decidida, valiente y democrática para avanzar en el reencuentro con Cataluña" y ha recomendado al PP acordar "con quien piensa diferente".

"Dedicarse a la política es tomar decisiones y no evitarlas y es solucionar problemas y no crearlos y trabajar por la convivencia y no por la discordia. Mirar al futuro y no vivir en el pasado y es acordar con quien no piensa como tú", ha incidido mientras ha recordado a los populares que el 80 % de los diputados catalanes apoyan esta ley.

Mientras, Josep Maria Pinart, de Junts, ha considerado que el acuerdo en las enmiendas transaccionales hace "evidente" que las exigencias de su formación "de tener la mejor ley posible fueron acertadas".

Pinart ha asegurado que la retirada de sus enmiendas anteriores, tanto las individuales como las transaccionales, permitirá aprobar "una amnistía integral de aplicación inmediata que no va a dejar a nadie fuera".

Según Junts, con las enmiendas ahora acordadas el texto "refuerza y adapta los estándares europeos para dificultar las tentaciones de quienes quieran hacer un mal uso de ella". Está "preparado para su recorrido y encaje europeo", ha zanjado.

La portavoz de ERC, Pilar Valluguera, ha celebrado el acuerdo tras provocar Junts una prórroga en la negociación para conseguir más cambios, aunque ha dicho que el anterior texto era bueno y con él se podían haber ahorrado "alguno de los juicios y condenas" de este último mes y medio.

En todo caso, ha apostado por seguir remando por el fin común de la libertad" del pueblo catalán.

"Lo que pasará a la historia es si somos capaces de volver a un punto en que el movimiento sea lo bastante fuerte para volver a intentar de una forma pactada, legal, la liberación de nuestro pueblo a través de un referéndum y del ejercicio de la democracia", ha señalado.

PP: la historia no va a amnistiar al PSOE

Pese a los acuerdos, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha avisado de que el Código Penal "sigue en vigor" y la ley no puede cambiar las definiciones del dolo, ya que "la ley de amnistía no puede inventar otros fines de cada delito y hacerlos depender de la declaración de cada acusado".

Ha recalcado que la ley no puede cambiar los delitos de terrorismo o malversación en función de ciertas finalidades.

"Ustedes podrán amnistiar a quién quieran pero la historia no va a amnistiar al PSOE por cometer esta auténtica atrocidad", ha dicho al tiempo que ha calificado de "tropelía y corrupción política" la norma y ha considerado "tremendamente decepcionante" que el antiguo PSOE apoye esta norma "inmoral e injusta".

En un sentido parecido, el portavoz de Vox en la Comisión, Javier Ortega-Smith, ha denunciado que esta reunión es "un fraude" porque, a su juicio, se ha vulnerado el procedimiento y los diputados no conocían las enmiendas de manera previa.

Ortega-Smith ha acusado al PSOE de negociar "con el mayor oscurantismo" y ha opinado que la ley "es una repugnante compra de votos" para lograr la investidura y la aprobación de los presupuestos.

Un paso hacia la convivencia para PNV y ERC

Desde Sumar, Gerardo Pisarello ha puesto todo el peso de su intervención en cargar contra el PP, empezando por sus "mentiras" en los atentados del 11M, las mismas mentiras -ha dicho- que le han convertido "en el separador por excelencia de pueblos y en una maquinaria de hacer independentistas con su nacionalismo mezquino".

Ha puesto en valor la ley de amnistía que "es buena para independentistas y no independentistas" y que servirá para abrir un nuevo tiempo pese a los intentos del PP en "saltarse el marco constitucional para dinamitar la legislatura".

La ley de amnistía -ha recalcado Pisarello- pondrá también coto a esos jueces "vengativos" de la derecha, que "solo ven terrorismo cuando se manifiestan independentistas o trabajadores pero no cuando lo hace Aguirre".

Por el PNV, Mikel Legarda, que también ha retirado las enmiendas que había presentado, ha recordado la "grave crisis constitucional (en Cataluña) gestionada por todas las partes con intransigencias e impaciencias" y que dio lugar al procés, pero ahora con la ley de amnistía se da "un paso político en la buena dirección".

Un paso, que a su juicio, "no pone en riesgo el estado de derecho, ni la separación de poderes, ni la democracia, ni los derechos fundamentales, sino que coadyuva a la convivencia y la paz social".

Una reflexión que ha compartido Jon Iñarritu, de EH-Bildu, para quien este paso permitirá "desjudicializar lo que nunca debió ser judicializado".

"Hoy -ha insistido- se saca de los tribunales lo que nunca debió llegar a ellos", de todos modos, ha proseguido, la ley "no soluciona el conflicto político que existe en Cataluña, pero sí los desbarra y permite una negociación en términos de diálogo político".

Por Podemos, Martina Velarde ha señalado desde el grupo mixto que su partido, "sin intereses" de ningún tipo, apoya la ley, incluidos los últimos cambios pactados, porque como han defendido desde el primer día soluciona un conflicto político a través de la política.