La Comisión Interministerial de Inmigración se reunirá por primera vez el 30 de enero

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno se reunirá por primera vez el próximo martes 30 de enero para abordar la gestión de los migrantes llegados de las Islas Canarias a la península.

Lo ha señalado en declaraciones a la prensa desde la feria de turismo Fitur 2024, que se celebra estos días en Madrid, donde ha aseverado que el Gobierno seguirá defendiendo lo que es su competencia de la mejor manera posible, que son los migrantes mayores de edad, y seguirá buscando soluciones para los menores no acompañados, que son competencia autonómica.

En esta reunión con los siete ministerios implicados -Asuntos Exteriores, Interior, Trabajo, Derechos Sociales, Inclusión y Migraciones, y Juventud e Infancia, además de Política Territorial-, se pondrán sobre la mesa informes acerca del trabajo que se ha realizado en cada uno de los departamentos hasta el momento, así como el estado en el que se encuentran las negociaciones iniciadas en el ámbito de sus competencias.

El ministro, que será el coordinador de la comisión, ha insistido en la necesidad de reformar la Ley de Inmigración porque no es justo que los menores acompañados se queden en los territorios donde llegan, sino que tienen que ser distribuidos entre el resto de las comunidades autónomas y la Unión Europea.

Hoy la ley no lo permite; se hace a través de la solidaridad voluntaria, ha abundado Torres, que ha indicado que no es de recibo que haya presidentas como (la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso, que dicen que no quieren inmigrantes que vienen de Canarias, que critican al Gobierno de España porque dice que lo hace con nocturnidad, y que además une la inmigración con la delincuencia, ha espetado.

Por lo tanto, está diciendo, claramente, que (los inmigrantes) se queden en los territorios de la frontera, ha agregado, antes de instar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a ser más contundente condenando las palabras de la presidenta madrileña.

Al mismo tiempo, el ministro ha indicado que espera que durante la feria turística, el Gobierno canario pueda cerrar nuevas conectividades de transporte entre Madrid y Canarias, así como en el resto de España, de cara llevar más turistas para que el PIB mejore en un sector fundamental para las islas.