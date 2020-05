La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado este sábado de la necesidad de que los Veintisiete encaren la salida de la crisis generada por el coronavirus con "solidaridad", si bien ha advertido de que esta solidaridad "no debe darse por sentado" y requiere del "esfuerzo y compromiso de todos".

Today we celebrate 70 years of European solidarity that offered a helping hand to rebuild & reunite a continent on the ashes of WWII and to build prosperity. The same solidarity is needed to save lives, livelihoods and build a green & digital future. Long live Europe ���� #EuropeDay pic.twitter.com/xwZBiTrVSc

"Esta pandemia puso a prueba inicialmente la solidaridad (de los países de la UE). Pero esta crisis nos ha enseñado que cerrarse en sí mismo no es la respuesta y pasamos a compartir y a ayudarnos unos a otros", ha indicado Von der Leyen durante un debate sobre el papel de las regiones y municipios en la recuperación, organizado por el Comité de las Regiones de la UE (CdR) con motivo del Día de Europa.

La política germana ha recordado en su mensaje la 'Declaración de Schuman' de la que este sábado se conmemora el 70 aniversario del texto que leyó el entonces ministro de Exteriores francés, Robert Schuman, y que sentó las bases de lo que hoy es la UE defendiendo acciones concretas para construir una "solidaridad de hecho".

We want to bring together the world's best minds to find the vaccines, treatments and therapies.

Yesterday, together with our partners, we pledged €7.4 billion ($8 billion) to fight #coronavirus.

We will make our world healthy again. #UnitedAgainstCoronavirus#GlobalResponsepic.twitter.com/gpPXYtqjCz