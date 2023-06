El comisario insiste en "indicios claros" que demuestran que los acusados "quieren presionar a unos para vender a otros"

El testigo apunta a que fueron ellos quienes propusieron la viabilidad de la incautación de los móviles a los periodistas

El comisario que investigó revelaciones de secretos que han derivado en el juicio contra los investigadores del caso Cursach ha insistido este miércoles en "indicios claros" que demuestran "cómo quieren presionar a unos para vender a otros". "Sabemos cómo a algunos, al pasar por Blanqueo, se le han caído las piernas", ha dicho ante el Tribunal.

Tras ocupar toda una mañana de su declaración respondiendo al Ministerio Público y a las acusaciones particulares, ha llegado el turno de las preguntas de las defensas por la tarde.

Previamente, el abogado Oriol Rusca, en representación de Álvaro Gijón, ha vuelto a interrogar al comisario, quien ha asegurado que los acusados llevaron a cabo "una investigación hecha al revés", sin necesidad de detenciones, y con intención de "golpes de efecto".

Además, sobre la detención de Gijón, ha expresado que los investigadores "querían que saliera del aforamiento y que tuviera una detención dura".

Seguidamente, ha preguntado al testigo el abogado del exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán sobre quién encargó el inicio de la investigación a raíz de la denuncia de la Madame. Al respecto, ha detallado que la idea fue de Penalva, del fiscal Juan Carrau y del entonces fiscal superior, Bartomeu Barceló.

"Llaman a nuestros jefes, que dicen que ha venido el juez con esto, y nos dicen que hay que investigar a esos mandos policiales. Investigamos el presunto secuestro de una persona, lo hicimos de forma objetiva", ha vuelto a explicar.

Además, ha recordado que la investigación "quedó en nada" y que fue a ver al juez Manuel Penalva para explicárselo, llegando a proponerle investigar a otro testigo protegido, a lo que según ha dicho, el magistrado respondió que no.

Por otro lado, preguntado por el acta de precinto, por ejemplo, de un teléfono móvil, el comisario ha sentenciado que no son obligatorios. "Cuando la policía interviene algo, hay veces que precinta o no. El teléfono de Blanca Ruiz no se precintó, pero no hay mejor precinto que la Policía Judicial", ha expresado sobre los terminales incautados a los dos policías acusados.

El testigo, asimismo, ha negado que abriera el teléfono de uno de los periodistas del caso Móviles, preguntado al respecto por el abogado Barinaga.

Del mismo modo, sobre presuntas informaciones publicadas en Última Hora que no se investigaron, el comisario ha indicado que él no puede investigar lo que quiera, a la vez que ha negado que se investigara a sí mismo. "Si lo hubiera hecho y fuera culpable, me hubiera detenido", ha dicho.

Siguiendo el hilo de las filtraciones, el letrado ha preguntado por una publicación en prensa en la que se informaba del ingreso en prisión de tres personas en el marco de la causa IME y que el comisario sostuvo en su informe que dicha información se publicó antes de que se produjeran los hechos. En este sentido, el letrado ha preguntado si su interpretación pudo deberse a un error puntual, a lo que el testigo ha respondido que "puede haberlo", y ha invitado, con ironía, a Barinaga a denunciarle si así lo considera. "Ponga la querella".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

INCAUTACIÓN DE LOS MÓVILES A PERIODISTAS

El comisario ha especificado, a preguntas todavía de la defensa de Penalva y Subirán, que fueron ellos quienes propusieron si era factible la incautación de los móviles a los periodistas en una reunión con el juez Miquel Florit y el fiscal Juan Carrau.

Antes de contestar, el Ministerio Fiscal ha formulado protesta por entender que es una pregunta "impertinente" que no guarda relación con la causa, a lo que Barinaga ha replicado que son "el origen de toda la causa".