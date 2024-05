Comín (JxCat) reivindica la amnistía: Una victoria política sin tener que pagar un precio

El candidato de JxCat a las elecciones europeas, Toni Comín, ha reivindicado este jueves la ley de amnistía que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados: "Es una victoria política sin tener que pagar un precio por nuestra parte".

En declaraciones a la prensa en el Pabellón Catalán en la Bienal de Venecia (Italia) antes de que se aprobara la ley en la Cámara Baja, Comín ha asegurado que Junts "ha puesto las bases narrativas de la amnistía" en el Parlamento Europeo, y ha señalado que esta ley no se ha aprobado hasta que los votos de JxCat no han sido decisivos en el Congreso de los Diputados.

El Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la ley de amnistía, promovida por el Gobierno con el apoyo de sus socios, tras seis meses de tramitación en las Cortes y duros debates.

Para Comín, esta amnistía es especialmente relevante porque no ha comportado "ningún precio político" para JxCat: "No renunciamos a nada, por coherencia. No renunciamos a seguir reivindicando la legitimidad del 1-O, a la declaración de independencia ni se renuncia a la vía unilateral".

En la vertiente personal, ha afirmado que encara la aprobación de la amnistía "con una alegría íntima" y con "emoción", ya que, siete años después, podrá "volver a casa".

Sobre este regreso, ha reiterado que planea un retorno conjunto con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Lluís Puig, y ha descartado así volver en la última semana de campaña.

Comín ha evitado concretar una fecha para el retorno, aunque ha recordado que Puigdemont fijó su regreso para el debate de investidura en el Parlament, aunque ha abierto la puerta a la posibilidad de que este regreso no se produzca "en la primera investidura, sino en la segunda".

Por otro lado, ha afirmado que "una de las grandes culturas europeas es la catalana" y ha señalado que Cataluña "necesita un Estado" para poder dotar a la lengua y a la cultura "de los mismos instrumentos" de los que disponen otras.