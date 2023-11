Comín defiende que con el acuerdo PSOE-Junts están haciendo la "Transición pendiente"

El exconseller y eurodiputado de Junts Toni Comín ha defendido que con el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, están haciendo "en parte, la Transición pendiente".

"Estamos haciendo la Transición sin los herederos del régimen, como se hizo en las transiciones europeas de posguerra", ha dicho en una entrevista de este lunes en 'El Periódico' recogida por Europa Press.

Ha afirmado que la ley de amnistía que forma parte del acuerdo de su partido con el PSOE "cierra toda esta etapa de represión" y que, textualmente, el independentismo recupera el hilo donde lo dejaron en el 2017 con el referéndum del 1-O.

Comín ha reivindicado que Junts no ha tenido que renunciar a nada en el acuerdo, haciendo que los socialistas hagan una "revolución narrativa" gracias a la amnistía en la que reconocen que hay un conflicto entre el Estado y Catalunya que no viene del 2017, en sus palabras.

En la misma línea, ha sostenido que no era políticamente honesto pretender que el PSOE aceptase un referéndum en tres meses de negociación, y ha reiterado que si no hay avances respecto al acuerdo, el PSOE "no obtendrá el apoyo de Junts en ninguna votación, ni en los Presupuestos del Estado ni en las otras".