Comienzan con "total normalidad" las oposiciones de enseñanza en Extremadura para los 5.678 aspirantes presentados

Las oposiciones de enseñanza de Extremadura han comenzado este sábado a las 8,00 horas en las 21 sedes habilitadas en toda la región --11 en Badajoz y 10 en Cáceres-- con "total normalidad y sin incidencias significativas que destacar".

Así lo ha indicado la directora general de Personal Docente, Ana Martín, en una comparecencia ante los medios de comunicación este sábado, para detallar unas pruebas a las que inicialmente estaban admitidas 6.863 personas, a las que se han sumado otras dos fruto de sendas reclamaciones, por lo que en total estaban llamados para realizar las pruebas 6.865.

No obstante, se han presentado 5.678, lo que supone un 82,71 por ciento del total, para 697 plazas convocadas de 33 especialidades de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Formación Profesional y Música y Artes Escénicas. Para ello se han constituido 120 tribunales (formados por 600 docentes) repartidos por las 21 sedes habilitadas.

Con estas plazas se reducirá la interinidad en los cuerpos convocados en algo más de siete puntos, con lo que quedaría una tasa aproximada del 13,5%, que se prevé reducir hasta el 8% con las oposiciones de 2023, ha señalado la directora general.

De todos los que se han presentado, y teniendo en cuenta que los de cinco de las 33 especialidades no realizan la prueba práctica hasta el próximo lunes, en las otras 28 especialidades la han realizado 5.053 aspirantes, 77,6% del total susceptible de hacer la prueba, y desde las 12,00 todas las especialidades realizan la prueba escrita.

PROTOCOLO COVID

Se trata de las primeras oposiciones en un contexto de pandemia. De hecho, estaban previstas para el 2020 pero fueron suspedidas por el coronavirus. Este año se desarrollan bajo un protocolo Covid elaborado por la consejería, con el visto bueno de la Dirección General de Salud Pública.

Medidas como el uso de mascarillas y gel, accesos diferenciados y escalonados a las sedes, solo para los aspirantes. Además, para garantizar la distancia de seguridad de 2 metros, se ha reducido el número de aspirantes por aula. Esto supone un aumento de aulas por tribunal, para lo cual se ha incorporado una nueva figura, la del colaborador, y que en concreto ocupan un centenar de docentes para vigilar las aulas.

Otra novedad es que aquellas personas que ya formaban parte de la lista ordinaria que no puedan asistir al llamamiento, no serán excluidas de la citada lista siempre que se acredite correspondientemente. Quienes por las mismas causas no puedan asistir a la lectura o a la segunda prueba, podrán cambiar la fecha.

CALENDARIO

La fase de oposición ha arrancado este sábado y la primera prueba se realiza hasta el día 28, y el 29 de junio se publicarán las notas y el 30 se entregará la programación didáctica para los aspirantes que han superado la prueba, comenzando el 1 de julio la segunda. Las notas de estas se publicarán el 7 de julio.

En este momento arranca el concurso de méritos, con la publicación del baremo provisional ese mismo día, de modo que el definitivo se publicará el 15 de julio junto al listado de aspirantes provisionales seleccionados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El 20 de julio se publicará el listado definitivo, tras las reclamaciones, y por último a final de mes se producirá la adjudicación del destino como funcionarios en prácticas.

Se trata, por tanto, de un proceso "muy ajustado en el tiempo", ha señalado Martín, que comienza, se desarrolla y finaliza en 30 días, y que además permite a los seleccionados conocer con "suficiente antelación" su destino para incorporarse el 1 de septiembre.