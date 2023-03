Comienza la votación de la moción de censura de Vox tras 14 horas de debate

La votación de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez y que lidera el candidato Ramón Tamames ha comenzado este mediodía tras finalizar pasadas las 11,50 horas un debate que se ha prolongado durante casi 14 horas entre el martes y el miércoles y después de que el economista haya criticado duramente las intervenciones del PSOE y del Gobierno por tener "el síndrome de la Moncloa".

Ha sido Tamames y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, los que han cerrado esta sesión y mientras Tamames ha pedido al jefe del Gobierno disminuir la "dosis de personalismo" éste le ha instado a tener "respeto por el Parlamento".

Tras estas intervenciones ha comenzado la votación, que es nominal, por llamamiento y por orden alfabético.

Todo indica que esta segunda moción de censura de Vox fracasará al recibir solo los apoyos de los 52 diputados del partido que lidera Santiago Abascal, muy alejados de los 175 imprescindibles para poder prosperar y pese a la abstención del PP.

Precisamente, la última jornada de debate ha comenzado con la intervención de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha justificado la abstención de su partido frente a esta iniciativa por "respeto" a los españoles y al candidato Ramón Tamames.

"No votamos a favor de la moción por respeto a los españoles y no votamos en contra por respeto a usted. Esto es el parlamento y no hay lugar para la política frívola", ha incidido.

Este martes también ha sido el turno del portavoz del PSOE, Patxi López, que ha criticado que el PP no tenga la "altura de miras que tuvo el PP del País Vasco cuando yo fui Lehendakari" al tiempo que ha avisado a Tamames que representa con esta moción una enmienda a la totalidad a la democracia y a la transición que dice representar.

Además, Tamames ha respondido a los partidos políticos que a su vez -la mayoría de ellos- han empleado su turno de dúplica mientras que el profesor ha declinado su posibilidad de volver a contestarles por "la salud vital de todos los presentes" pese a que finalmente ha utilizado su turno para puntualizar a Sánchez y agradecer un debate político nada ocioso.