Comienza la tramitación de petición de reparación para los represaliados Peset Aleixandre, Carceller y 'Bluff'

Calero destaca que se trata de "cerrar heridas y una deuda" con tres víctimas "emblemáticas" de la represión franquista

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha recibido la documentación necesaria para iniciar los trámites para la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal para tres víctimas "emblemáticas" de la represión franquista durante la posguerra: el rector Peset Aleixandre, el editor Vicente Miguel Carceller y el dibujante Carlos Gómez Carreras, conocido como 'Bluff'.

Con este procedimiento, que busca "cerrar heridas y una deuda" con las familias de estas víctimas que "demasiadas veces han agachado la cabeza", su entorno más cercano solicita a través de la Delegación del Gobierno la obtención de este reconocimiento a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar.

El título, que es un "simple diploma" pero que "dice mucho" y "queda para siempre par las familias", se incluye en la Ley de Memoria Histórica y en el mismo el Estado "honra a aquellos ciudadanos que padecieron directamente la injusticia y los agravios derivados de la Guerra Civil y Dictadura franquista".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha recibido este viernes en el Palacio del Temple a las familias de estas tres víctimas "emblemáticas". "No es una cuestión de remover el pasado como otros quieren hacer ver", ha manifestado a los medios Calero, visiblemente emocionada, al tiempo que ha defendido que "no seremos una sociedad digna hasta que no cerremos esta herida y mientras haya gente en cunetas y fosas comunes". "Hoy es de los días por los que merece ser delegada del Gobierno", ha expresado.

Calero ha incidido en la importancia de este reconocimiento "porque alivia el dolor de los familiares". "Como sociedad tenemos la obligación de dar dignidad a personas que han estado durante años en cunetas y fosas. No podemos olvidar la reparación moral para los que perdieron su vida, su libertad o patrimonio por el hecho de defender una ideología", ha manifestado.

"ESTOS AÑOS HE LLORADO MUCHO"

En primer lugar, Tina Rabanal, hija del editor de La Traca, Vicente Miguel Carceller, ha confesado que llevaba "mucho tiempo esperando" este encuentro "tan bonito y emotivo", después de una época en la que "no pensábamos demasiado lo vivido" y en la que "se podía hablar poco" y se tenía "poca conciencia de todo".

Ahora, ha explicado, desde hace unos 10 años, cuando "empezó todo a moverse", ha aprovechado "con todas las fuerzas" el momento y han pasado "cosas muy buenas". "Estos años he llorado mucho, ahora estoy más serena, pero al principio era un choque detrás de otro", ha relatado.

Por su lado, Mª Olivia Gómez, hija de Carlos Gómez Carreras, que se ha desplazado a València desde Hawai, donde reside, ha señalado que hasta que no se comenzó a investigar sobre su padre "no sabía nada" y ha agradecido el "increíble esfuerzo" que realiza el Estado por ellas. "Es muy emocionante", ha destacado. Y ha añadido la nieta del dibujante e hija de Mª Olivia que está "muy orgullosa" por todos estos "momentos muy especiales" que "salen fuera de las fronteras".

Carmen Peset, hija de Peset Aleixandre, ha celebrado también el inicio de los trámites para obtener la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal tras "muchos años de lucha y reconocimiento", al tiempo que ha incidido en la importancia de "no perder la historia" y en el papel de la gente joven en relación a la memoria histórica: "Les falta información y no tienen mucho interés, están pendientes de otras cosas. Y, si no se soluciona, seguirá siendo una tirita en la historia de España, es necesario para todos".

"EJEMPLO PARA MUCHOS"

Finalmente, el coordinador del Grupo Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, ha subrayado que los familiares de Peset Aleixandre, Vicente Miguel Carceller y Carlos Gómez Carreras son "una muestra de hasta dónde se sienten los valores de las autoridades democráticas que tenemos hoy" y que, al mismo tiempo, son "merecedoras de nuestro aplauso y agradecimiento".

"Sois ejemplo para que muchos que no se atreven a pedir lo hagan", ha manifestado Alonso, que ha destacado que con el inicio de este procedimiento "se empieza a cerrar una deuda". "Estáis proclamando la inocencia de vuestros padres y abuelos y el Gobierno os la va a certificar, eso es lo importante", ha añadido.

Alonso ha puesto en valor que los familiares de estas tres víctimas de la represión de la posguerra "han ejercitado su derecho" con la petición para obtener este reconocimiento a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar que "reconocerá que estas tres víctimas emblemáticas fueron represaliadas siendo inocentes". "Eso tiene muchísimo valor para hijos y nietos que demasiadas ocasiones han tenido que agachar la cabeza, ahora ya no", ha apostillado.

Juan Bautista Peset Aleixandre fue catedrático de la Facultad de Medicina de la Universitat de València. El 24 de mayo de 1941 fue fusilado en el cementerio de Paterna. Vicente Miguel Carceller era editor de la revista satírica y anticlerical La Traca. Fue fusilado el 28 de junio de 1940 en Paterna. Carlos Gómez Carreras, también conocido como 'Bluff', era dibujante de La Traca. Lo fusilaron en Paterna el 28 de junio de 1940.