Comienza el reto de Plant for the Planet y la Junta para reforestar 600.000 árboles en Doñana

El acuerdo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y la Fundación Plant for the Planet España para la reforestación del Parque Natural de Doñana, es ya una realidad con la plantación de los primeros árboles de un total de 600.000, que ayudarán a recuperar y mantener la biodiversidad de la zona después del incendio de 2017 en El Pinar de las Peñuelas, en Mazagón (Huelva).

Esta iniciativa ha sido impulsada por la familia Berenssen Muñoz dentro de su reto personal de contribuir con Plant for the Planet a la reforestación de un millón de árboles; por lo que se han desplazado este fin de semana a la zona de El Pinar para llevar a cabo este acuerdo sostenible, junto al presidente de la Fundación y CEO DKV, Josep Santacreu, y el subdelegado territorial de Medio Ambiente de la Junta en Huelva, José Enrique Borrallo.

En declaraciones a Europa Press, Plant for the Planet ha informado de que los trabajos de se van a iniciar con una plantación de más de 60.000 árboles en cerca de 500 hectáreas en los términos municipales onubenses de Lucena, Moguer y Almonte. Sucesivamente, continuarán hasta sumar un total de 600.000 árboles durante las campañas de plantación 2021-22, 2022-23 y 2023-24.

Este proyecto responde a los problemas ocasionados por el cambio climático contra los que lucha Plant for the Planet desde su creación y es el primero que realizan en Europa. Su presidente, Josep Santacreu, ha explicado que los trabajos de reforestación comenzaron en Yucatán (Méjico), siguieron con proyectos en África y ahora llegan a Europa debido a que el Sur del continente y de España "necesitan apoyos de reforestación".

Así, ha querido agradecer que la familia Berenssen Muñoz "nos apoye y animara a empezar este proyecto" y a la Junta de Andalucía, que abriera los brazos a una colaboración entre una ONG, unos particulares y la administración pública "para reforestar una zona que fue quemada y desgraciadamente no estaba siendo reforestada con la suficiente celeridad".

Esta colaboración público-privada también ha sido celebrada por el subdelegado de Medio Ambiente, quien la considera "fundamental" para la restauración de espacios naturales protegidos, máxime Doñana, "que es la joya de Andalucía y España en materia de biodiversidad".

"Los esfuerzos deben ser de todos", ha dicho al respecto Borrallo, quien ha destacado la partida presupuestaria que destina la Junta de Andalucía a esta zona, con 17 millones de euros. Con ello, y con acuerdos como el alcanzado con Plant for the Planet, confía en que "entre todos vamos a conseguir que Doñana siga siendo el pulmón de Andalucía y un espacio natural donde todos nos sintamos reflejados y orgullosos de él".

Para la familia Berenssen Muñoz esta iniciativa es "muy importante" porque, además de encajar con sus valores, "es una manera de hacer mucho más tangible" la teoría de concienciación que sus hijos han aprendido en el colegio, como ha explicado Celia Muñoz. De hecho, lo han tomado como un proyecto de sensibilización tanto para los niños como para los padres y se ha implicado toda la familia, desde los abuelos a los nietos, para "dar un ejemplo que nuestros hijos puedan seguir".

Celia también es la fundadora de la marca de ropa infantil La Coqueta Kids, mediante la que, a través de sus redes sociales, quiere dar voz a esta campaña de reforestación y conseguir que "la gente se anime a colaborar con organizaciones que puedan adaptarse a su proyecto personal", como les ha ocurrido a ellos con Plant for the Planet.

Y es que esta actividad no es la única que está llevando a cabo la ONG en Andalucía. El también Directivo de DKV y Patrono de la Fundación Plant For The Planet Antonio Vila ha comentado que este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa 'Reforestando Andalucía', por la que se encuentran trabajando en otros espacios como en el anillo verde de Granada. El objetivo final es plantar un millón de árboles.