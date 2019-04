Comienza recogida de 40.500 firmas para que UE garantice vivienda asequible

CRISIS VIVIENDA

Las entidades sociales españolas que forman parte de la Iniciativa Ciudadana Europea 'housing for all' han comenzado a reunir las 40.500 firmas necesarias para conseguir que la Unión Europea garantice a sus ciudadanos el acceso a la vivienda asequible modificando el Tratado Fundacional de la UE.,Los representantes de las organizaciones españolas que forman parte de 'housing for all' han informado este jueves en una rueda de prensa de que 82 millones de hogares destinan m