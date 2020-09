Comienza este miércoles en Sevilla el juicio de la trama de los ERE sobre las ayudas autonómicas a Acyco

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijada para este miércoles a las 10 horas la primera sesión de la vista oral promovida en torno a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas directas supuestamente arbitrarias y sin publicidad, después de que la Sección Primera emitiese su sentencia respecto al juicio celebrado sobre el denominado procedimiento específico mediante el cual fueron canalizados los fondos destinados a sufragar tales aspectos.

Cabe recordar que en esta pieza separada por las ayudas a Acyco están acusadas 12 personas, entre ellas varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

Todos ellos salvo Daniel Alberto Rivera fueron juzgados y además condenados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico mediante el cual fueron financiados con dinero público los ERE y las subvenciones autonómicas investigadas, como es el caso de Acyco, con lo que pesa el principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, un principio señalado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla con relación a las personas afectadas por el citado juicio de la Sección Primera.

EL CASO DE DANIEL ALBERTO RIVERA

En el caso de Daniel Alberto Rivera, recordémoslo, fue finalmente excluido de la causa correspondiente al denominado como procedimiento específico.

La pieza separada relativa a Acyco fue la tercera que se elevó para su enjuiciamiento, en noviembre de 2017, consta de 12 tomos y un anexo, 4.529 folios y 18 partes, así como cuatro piezas de responsabilidad civil.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de conclusiones provisionales, solicitó para el exconsejero de Empleo ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, así como cuatro años y medio de prisión, cuatro años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial.

De su lado, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía pidió seis años y medio de cárcel para el exconsejero de Empleo, mientras que el PP-A eleva su solicitud a 14 años y medio de prisión para Antonio Fernández.

LAS PETICIONES DE CONDENA

Asimismo, y dentro de la pieza de Acyco, que recibió 3,2 millones en ayudas autonómicas, el juez abrió juicio oral contra otros cinco ex altos cargos, como son el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, para el que la Fiscalía interesa 12 años y medio de prisión, cuatro de inhabilitación y 5.400 euros de multa; o los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, para los que solicita, respectivamente, ocho años, seis años y cuatro años y medio de cárcel.

De igual modo, la Fiscalía pide ocho años de prisión y otros 20 de inhabilitación para el ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano; 14 años de cárcel para la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, y penas de entre ocho y seis años de cárcel para dos extrabajadores de Vitalia y un 'intruso'.

Tras la sesión inicial de este miércoles, que comenzará a tratar las cuestiones previas, el juicio continuará con más sesiones el jueves y el lunes de la semana que viene, en el marco del calendario acordado por esta sección de al Audiencia para este juicio.