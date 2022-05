Comienza la colocación del vallado del encierro de los Sanfermines de 2022

Tras dos años de suspensión por la pandemia, la carpintería vuelve "con el gusanillo de todos los años" a colocar el vallado

La carpintería Hermanos Aldaz Remiro ha comenzado este martes la colocación de los 2.700 tablones, 800 postes y 80 puertas que conforman el recorrido del encierro de los Sanfermines de 2022, una tarea que se va a prolongar hasta el inicio de las fiestas.

Iñigo Aldaz, representante de la empresa, ha explicado a los medios de comunicación en la cuesta de Santo Domingo, que tras dos años de suspensión de las fiestas por la pandemia, vuelven con "el gusanillo de todos los años otra vez, de volver a ver a la gente que va cogiendo confianza y ganas, y el estar con la gente en la calle".

El montaje del vallado ha comenzado por la zona de los corrales de Santo Domingo y se ha acometido antes de lo que se hacía en años anteriores debido a la rehabilitación que se ha realizado en el Baluarte de Parma, lo que obliga también a reformar los corrales. "Tenemos que reformar un poco el corral también y nos va a llevar unos días hacer eso, empezamos con antelación", ha explicado Íñigo Aldaz.

Según ha señalado, los tablones y demás piezas que componen el vallado, que suele ser de pino silvestre del Roncal, "están bien", pese a que no se han usado desde 2019. "Igual no nos acordamos de cómo iba montado, pero por eso aprovechamos estos días", ha bromeado. Sí ha reconocido que algunas tablas "se han hinchado un poco" por las inundaciones pero "irán entrando todos en su sitio". "El recorrido es el mismo, las tramadas son las mismas, eso no cambia para nada", ha dicho Íñigo Aldaz.

La empresa de carpintería lleva cumpliendo este encargo desde el año 1992, contratada por la Casa de Misericordia de Pamplona. "Había ganas, nos habíamos hecho a otra vida pero volveremos a lo mismo. Van pasando los años y no te das cuenta hasta que llegan las fechas, otros Sanfermines que pasaremos por aquí", ha explicado.

La labor de colocación del vallado se prolongará desde este martes hasta prácticamente el inicio de las fiestas. "El tráfico no lo puedes parar y entonces no podemos hacer tramos hasta no llegar las fechas. Estaremos todos los días", ha explicado Íñigo Aldaz. Cinco trabajadores se encargarán de esta tarea en las próximas semanas.