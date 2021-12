Comienza a bajar el nivel de turbidez del agua de El Real de la Jara y a punto de acabar la obra de los filtros

El alcalde señala que la "solución real" a este tipo de incidencias es el suministro de agua desde el embalse de El Pintado

Después de que la Consejería de Salud y Familias declarase no apta para el consumo humano el agua de la localidad de El Real de la Jara (Sevilla), tras detectar que la misma presenta un alto nivel de turbidez que supera el límite establecido, la compañía Aguas del Huesna está ya a punto de acabar la instalación de filtros en el pozo de Los Pinos, del que se abastece la localidad, si bien tras las últimas lluvias ya ha comenzado a bajar el grado de turbidez del agua.

José Manuel Trejo, alcalde de El Real de la Jara, ha explicado a Europa Press que ante la citada incidencia, Aguas del Huesna, entidad encargada del suministro de agua en el municipio, inició hace días la instalación de filtros en el mencionado pozo para reducir los niveles de turbidez del agua, una labor que inicialmente finalizará este mismo lunes o como máximo este martes.

Empero, ha indicado que Aguas del Huesna ha comunicado al Ayuntamiento que fruto de las abundantes lluvias de los últimos días, el pozo "ha recuperado agua", siendo detectada en paralelo una reducción de los niveles de turbidez del agua.

"Es una buena noticia", ha dicho el alcalde celebrando que el grado de turbidez del agua haya comenzado a bajar aun sin contar con el funcionamiento de los citados filtros.

En un bando recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de este municipio de la Sierra Morena sevillana exponía ya que los "valores anormalmente altos" de la turbidez del agua derivan de "la escasez de precipitaciones", que ha "afectado negativamente tanto a la cantidad como a la calidad del agua disponible en el pozo de Los Pinos", que abastece a la localidad.

En ese sentido, el alcalde ha avisado de que si la sequía persiste, el pozo de Los Pinos no podrá recuperar sus niveles de agua, extremo que afectará no sólo a la localidad de El Real de la Jara, sino a "todo el territorio" de la misma. Ello, según ha precisado, mientras el cercano pantano de El Pintado "no abastece a ninguno de los municipios" de Sierra Morena.

Es por eso que el alcalde de El Real de la Jara ha expuesto que la "solución real" a este tipo de incidencias en la zona de la Sierra Morena sevillana no es otra que suministrar agua procedente de dicho embalse.

La declaración como agua no apta para el consumo humano, como recuerda el Ayuntamiento de El Real de la Jara, significa que no puede ingerirse ni utilizarse para la elaboración de alimentos, aunque sí puede usarse para higiene personal y limpieza doméstica.