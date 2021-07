Comercio ambulante interpone una demanda contra el Ayuntamiento por el cambio de día del mercadillo

La Asociación del Comercio Ambulante de Huelva, ha interpuesto una demanda en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva contra el Ayuntamiento de Huelva por el cambio de día del mercadillo de la capital, el cual siempre se ha celebrado los viernes y ahora pasa a los domingos.

Así lo ha puesto de manifiesto su presidente, José Juan Ayora, que ha asegurado que han interpuesto la demanda, --respaldada por 67 miembros de la asociación--, tras intentar con sus movilizaciones y a través de diversas vías, dialogar con el equipo de gobierno (PSOE) para mantener el viernes como día del mercadillo.

"Esto es un atentado" para la actividad, ha explicado Ayora, que ha subrayado que se trata de defender sus puestos de trabajo porque el cambio de día afecta a la ruta que el comercio ambulante realiza por las distintas localidades, así como considera que el domingo "no es un buen día" para las ventas porque en la capital la gente se marcha a las playas, en verano, y a la sierra, por ejemplo, en el invierno. A todo ello, hay que unir, además, que se trata del día de descanso, "al que también tenemos derecho".

En esta misma línea, ha criticado que el equipo de gobierno de la capital (PSOE) "no haya contado con el sector", toda vez que ha dejado claro que esperan que, una vez pase el verano, desde el Consistorio se sienten con ellos al objeto de abordar la situación, cambien de parecer y den marcha atrás.

De hecho, en el pleno del Consistorio, celebrado este pasado miércoles, se debatieron dos mociones sobre esta cuestión, una presentada por Mesa de la Ría y otra por IU-Adelante, las cuales no salieron adelante por "el rechazo del PSOE". Así, ha agradecido el apoyo de toda la oposición, "salvo el PP que se ha abstenido y el PSOE que ha votado en contra", y ha preguntado al equipo de gobierno quién representa al comercio ambulante en la Mesa del Comercio porque esta asociación no forma parte.

Asimismo, Ayora ha hecho hincapié en que no tienen nada en contra del Ayuntamiento pero ha lamentado que la edil de Comercio y Mercados, Tania González, "mintiese" en el pleno porque "no se ha reunido" con esta asociación "ni ésta le mostró su aprobación" al cambio de día.

Tras remarcar que no tienen contacto con ella desde el pleno de enero, ha sostenido que la petición de cambio de día no proviene de los profesionales del sector, "como mucho de alguien que esté empezando y aún no tenga sus rutas", pero "el resto no, porque no tiene lógica" ya que el cambio de día supone perder plaza en otro municipio y las licencias se consiguen tras años de espera.