El combate político sobre Madrid y otras cuatro noticias que debes conocer antes de salir de casa

1. Sánchez pone en vilo a La Moncloa volando puentes y con Torra al acecho

Marc Brugat / Europa Press

Pedro Sánchez y su núcleo duro arrancan con la guardia alta esta semana que va del 28 de septiembre al 4 de octubre y que promete ser horribilis. Un tiempo que, además, amenaza con alargarse de ser incapaces de apagar la propagación de incendios. En el equipo más próximo al presidente del Gobierno se entremezcla un cóctel explosivo que va desde la expectación a la congoja, pasando por el cabreo. La atención, en cualquier caso, va a extremarse, nada quiere dejarse estas jornadas al azar y se huye de caer en la confianza intramuros de La Moncloa.

2. Navarra registra ya una incidencia de contagios por coronavirus mayor que la de la Comunidad de Madrid

Europa Press

A pesar de que el Ministerio de Sanidad está centrado sus esfuerzos en intentar paliar la situación en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra presenta una situación preocupante, con una tasa de incidencia superior a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso. A fecha 25 de septiembre, Navarra acumulaba una tasa de incidencia del 358,14% por cada 100.000 habitantes frente a los 267,09% de Madrid. Casi 90 puntos más de diferencias.

3. Vox registrará este martes su moción de censura contra Pedro Sánchez

El Grupo Parlamentario Vox registrará este martes en el Congreso la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defenderá en la tribuna el diputado y candidato de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga. Así lo ha anunciado este domingo el presidente del partido, Santiago Abascal, que ha incidido que "salvo novedad de última hora o que alguien proponga otro candidato" será él mismo el candidato propuesto a la Presidencia del Gobierno.

4. Illa insiste a Madrid que "revise" sus medidas y actuará "en consecuencia" si no se siguen las recomendaciones

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su intervención en una comparecencia donde ha pedido a la Comunidad de Madrid "revisar sus decisiones y escuchar a la ciencia" a la hora de gestionar la pandemia del coronavirus. En Barcelona, Catalunya, (España), a 26 de septiembre de 2020.Moncloa

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido este domingo al Gobierno de la Comunidad de Madrid que "revise" sus medidas para frenar la propagación del coronavirus y ha avisado que el Ejecutivo central valorará la situación y actuará "en consecuencia" si no se adaptan las recomendaciones de su departamento. "Las medidas que se han tomado son correctas pero tienen que seguir las recomendaciones", ha advertido Illa en una entrevista en La Sexta, en las que ha emplazado al Ejecutivo de Ayuso a "revisar" sus medidas de restricciones a la movilidad. El ministro se ha mostrado confiado en un cambio inminente de criterios en la Comunidad de Madrid y no ha anticipado que hará si eso no ocurre.

5. Ayuso rechaza el confinamiento total de Madrid pese a la amenaza del Gobierno de gestionar la sanidad regional

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. EFE/JuanJo Martín/ArchivoJuanJo Martín

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido su rechazo al confinamiento total ante el avance del coronavirus y ha defendido que "Madrid no se puede cerrar", como le pide el Ministerio de Sanidad, contra el que ha cargado al entender que ha cambiado de criterio por motivos políticos. Tras el choque con el Gobierno de Pedro Sánchez, que pide confinar municipios con incidencia acumulada de más de 500 casos por cada cien mil habitantes, Ayuso ha asegurado que es el Ejecutivo central el que rompe la unidad y ha señalado que seguirán pidiendo "la misma foto", la de la unidad, y recursos y ayudas para poder llevar a cabo su plan.