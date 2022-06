Colombia.- Petro solicita a Duque que detenga la compra de aviones para la Armada de Colombia

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado este miércoles al presidente en funciones colombiano, Iván Duque, que detenga las compras de aviones para las Fuerzas Armadas del país.

"Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras", ha expresado Petro en su cuenta de Twitter.

El Ejecutivo colombiano de Duque compró el pasado mes de mayo más aviones para la flota de las Fuerza Aérea colombiana. Además, había trascendido la intención de Duque de negociar por la compra del avión presidencial ecuatoriano, aunque finalmente decidió suspender el negocio, según ha informado el diario 'El Universal'.

"No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi Gobierno", indicó el presidente Duque.