Colombia.- Petro pide detener a 'Iván Mordisco' tras sugerir el apoyo de las disidencias de las FARC a su campaña

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reclamado este viernes la detención del jefe de la disidencia del Estado Mayor Central, Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', después del cruce de declaraciones entre ambos, en las que el guerrillero mencionó el apoyo de la guerrilla a su campaña.

"Yo quiero que cojan vivo a 'Iván Mordisco', no me lo maten, porque dice un tuit que él dijo qué... y me tienen en un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a las FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento", ha expresado.

"Entonces no quiero que lo maten (...) va a la cárcel a hablar a ver qué fue, si es que fue y si fue lo que dijo que dijo, porque a mi no me interesan ese tipo de confusiones", ha señalado Petro, quien ha subrayado que ya dejó atrás su pasado en la lucha armada tras la disolución de la guerrilla del M-19.

En las últimas horas, el presidente colombiano y el líder del EMC se enzarzaron en un cruce declaraciones en las que el primero acusaba al segundo de ser un narcotraficante responsable de la muerte de líderes campesinos, mientras que este le acusó de traición. "Cuando le apoyamos en campaña no éramos traquetos", dijo.

El envite dialéctico entre ambos se produce en un momento en el que se ha puesto fin al alto el fuego bilateral entre el Gobierno y el grupo armado en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en respuesta a los ataques que han estado denunciando las comunidades indígenas de estas regiones.