Colombia.- Petro se compara con el Quijote y apela al cambio en el mundo porque "estamos a las puertas de extinguirnos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha comparado con "un Quijote" cuyo único objetivo ha sido "caminar para deshacer injusticias" al tiempo que ha advertido de que el mundo se enfrenta a su extinción a menos que no se haga frente a la realidad de la emergencia climática.

Ante diputados y senadores, entre los que no había ningún representante de Vox ya que los de Santiago Abascal han optado por abandonar el hemiciclo antes de su discurso, el mandatario colombiano ha subrayado que como al personaje de Cervantes a él también le han llegado a tildar de loco.

El que es por ahora el primer presidente izquierdista de Colombia ha reconocido que genera discusión y también "el ataque de quienes no quieren cambios" porque creen que "el mundo está bien así", pero al mismo tiempo también concita esperanzas. "Y me da temor no poderlas cumplir", ha reconocido.

Petro, que ha sido recibido a las puertas del Congreso de los Diputados por su presidenta, Meritxell Batet, y por el presidente del Senado, Ander Gil, ha defendido que la principal responsabilidad de los políticos actuales es apostar por el cambio sustentado en la ciencia, ya que "la Humanidad está en peligro".

"Estamos a las puertas de extinguirnos o cambiar", ha recalcado, aceptando que por ello en ocasiones le tilden de "apocalíptico". Asimismo, ha defendido que una de las mayores riquezas de la Humanidad es la diversidad.