Colombia.- Petro baraja nombres en el centro y los liberales para su nuevo Gobierno

Uno de los primeros anuncios que dio en la noche del domingo el que será nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, es que se reunirá con todos aquellos que están interesados en resolver los problemas del país y sumar así fuerzas en una suerte de gran acuerdo nacional, en el que parecen tener cabida figuras del centro político, así como antiguos ministros de la era liberal.

El nuevo responsables del Ministerio de Finanzas es uno de los principales interrogantes del nuevo Gobierno, después de que durante la campaña la presión y las acusaciones por parte de algunos sectores de la prensa, así como de sus rivales políticos, obligaron a Petro y a la nueva vicepresidenta, Francia Márquez, a firmar bajo juramento un documento público en el que se comprometían a no expropiar.

"No expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie", tuvo que enfatizar en varias ocasiones Petro, después de que sus críticos apelaran sin éxito a los viejos fantasmas de los que se acusa a la izquierda para levantar el miedo entre sus electores.

Ante el chantaje de los mercados, y para no repetir lo ocurrido en Chile cuando el valor del dólar salió disparado tras el triunfo de Gabriel Boric, Petro ya ha dejado entrever que un posible candidato a ministro de Hacienda podría ser Rudolf Hommes, quien ya ocupó el puesto entre 1990 y 1994 durante el gobierno liberal del expresidente César Gaviria.

Hommes, que confirmó su apoyo a Petro en el último tramo de la campaña porque "el continuismo no es el camino" y el "candidato popular" merece una oportunidad, es considerado el responsable de lo que se denominó en Colombia la apertura económica por abrir las fronteras del país al comercio internacional.

Para ese mismo puesto se ha oído el nombre de José Antonio Ocampo --asesor no solo de Sergio Fajardo durante la campaña, sino también del ahora presidente chileno, Gabriel Boric--, quien ocupó las carteras de Hacienda y de Agricultura, también en los gobiernos liberales de la primera mitad de la década de los noventa.

El exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien empezó la campaña del lado de la Coalición Centro Esperanza para luego pedir el voto para Petro en la segunda vuelta, también está en la quinielas, al igual que los economistas Luis Jorge Garay y Jorge Iván González.

En lo que respecta al resto de carteras, Petro ha avanzando que en Defensa estará al frente una mujer con un perfil destacado en la defensa de los Derechos Humanos, una de las críticas que siempre se la ha achacado a este ministerio, y con liderazgo en las Fuerzas Armadas.

Del ala liberal también podría incorporarse a la que Cecilia López Montaño, quien ya fue ministra de Agricultura, así como de Medio Ambiente durante un breve periodo de tiempo a mitad de los anos noventa, bajo el gobierno de Ernesto Samper.

Por su parte, Márquez, además de ser la nueva vicepresidenta, estará al frente también del nuevo Ministerio de Igualdad y Mujer, con el que Petro confía en poder lograr igualdad salarial entre sexos, el reconocimiento del trabajo en el hogar para le pensión, un ingreso mínimo vital cuando la madre sea cabeza de familia y una reforma agraria también con perspectiva de género.

El nombre de Iván Velásquez Gómez, quien fue Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, magistrado auxiliar en el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia e investigó los nexos entre algunos congresistas y los paramilitares, también ha sido mencionado por Petro durante la campaña, aunque todavía no se conoce qué cartera podría ocupar, cuenta el diario 'El Tiempo'.

Luis Gilberto Murillo, exgobernador de Chocó y candidato a vicepresidente en la fórmula de Sergio Fajardo; la periodista Mabel Lara, que podría ser la nueva titular de Cultura; o Alfonso Prada, uno de sus coordinadores de debate que suena para ser jefe de Gabinete, son algunos del resto de nombres que se barajan.