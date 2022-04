Colombia.- El ministro de Defensa defiende la operación de Putumayo horas antes de una moción de censura en su contra

El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha defendido la operación militar en Putumayo (suroeste) del pasado 28 de marzo, sobre la que se ha denunciado que hubo ejecuciones extrajudiciales, asegurando que los "enemigos" son "estos grupos armados organizados".

"Hay que tener claridad de quienes son los enemigos de los putumayenses. No es la Fuerza Pública, no es el Ejército, no es la Armada Nacional; son estos grupos armados organizados", ha dicho, agregando que desde el Gobierno lamentan "que cualquier colombiano muera en estos procedimientos", según ha recogido Caracol Radio.

En el marco de una audiencia pública desde Puerto Leguizamo, el ministro colombiano, quien afrontará un segundo debate de moción de censura este 26 de abril precisamente por los hechos ocurridos, ha insistido en que se buscaba arrinconar a alias 'Bruno', contra quien la Fiscalía había emitido una orden de captura, pero que el resultado fue la muerte de 11 personas.

"Tenemos cero tolerancia con cualquier actuación de un miembro de nuestra Fuerza Pública que manche el uniforme. Cero tolerancia con cualquier actuación que no vaya con la doctrina y los principios del Derecho Humanitario", ha agregado, según ha recogido el diario 'El Espectador'.

El presidente colombiano, Iván Duque, ya resaltó el pasado 11 de abril que la operación "tenía planificación" e "información de Inteligencia" en una acción salpicada por la polémica, pues para la sociedad civil colombiana se trata de un nuevo caso de 'falsos positivos'.

Al menos once personas murieron, entre ellas un menor, como consecuencia de un operativo militar llevado a cabo en la vereda Remanso, en Puerto Leguízamo. Según el Ejército, las víctimas formaban parte del Frente 48, un de las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC.

Días después la Procuraduría reclamó al Ejército un informe preciso sobre lo ocurrido, después de que las organizaciones locales denunciaran que las víctimas no eran supuestos disidentes o guerrilleros sino meros "integrantes de la comunidad".